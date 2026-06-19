Населенный пункт перешел под контроль российских войск благодаря успешным действиям подразделений группировки «Юг».
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Таким образом, за последнюю неделю подразделения российских войск освободили пять населенных пунктов на территории ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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