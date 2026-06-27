БПЛА атаковали музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области

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Алена Куликова
Алена Куликова Срочная новость 32 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

В Ростовской области БПЛА атаковали музейный комплекс

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

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БПЛА ВСУ поразили музейный комплекс в Ростовской области

Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины атаковали территорию военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По оперативным данным, которые приводятся в сообщении главы области, в результате происшествия есть пострадавшие. Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими повреждений в настоящий момент уточняются профильными службами.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Признаков возгорания и детонации после удара не зафиксировано.

Музейный комплекс расположен в Неклиновском районе Ростовской области и открыт в 2020 году. На его территории находятся музей, выставочный центр и мемориал «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога».

Информация о последствиях атаки и числе пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил России Герань-2 «Сикер» поразила объект энергоинфраструктуры, используемый киевскими боевиками в Конотопе Сумской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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