При ударе по музейному комплексу «Самбекские высоты» пострадали 11 человек
Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Одиннадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, на месте происшествия продолжают действовать оперативные службы.
ВСУ атаковали основное помещение военно-исторического музея, в котором находится информационно-выставочный центр. Предварительно сообщается, что сама выставка не пострадала.
«Вражеская атака на „Самбекские высоты“ — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что мемориал был создан на довольные взносы граждан и повествует подвиге советских воинов, прорывавших оборону фашистов на реке Миус в 1943 году. Для жителей Ростовской области эти воспоминания имеют особенную ценность.
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