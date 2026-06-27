При ударе по музейному комплексу «Самбекские высоты» пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, на месте происшествия продолжают действовать оперативные службы.

ВСУ атаковали основное помещение военно-исторического музея, в котором находится информационно-выставочный центр. Предварительно сообщается, что сама выставка не пострадала.

«Вражеская атака на „Самбекские высоты“ — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что мемориал был создан на довольные взносы граждан и повествует подвиге советских воинов, прорывавших оборону фашистов на реке Миус в 1943 году. Для жителей Ростовской области эти воспоминания имеют особенную ценность.

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