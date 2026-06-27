«Болезнь была запущена»: врач рассказала об обнаружении раковых клеток у Лерчек

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Алена Куликова
Алена Куликова 151 0

Своевременная диагностика не удалась по двум возможным причинам.

Врач Лерчек обнаружил раковые клетки в плаценте после родов

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Врач блогера Чекалиной обнаружил раковые клетки в плаценте после родов

Врач блогера Валерии Чекалиной сообщил, что раковые клетки были обнаружены в плаценте инфлюенсера сразу после рождения младшего сына. По словам специалиста, болезнь уже находилась в крайне запущенной стадии. Об этом рассказала блогер в интервью журналистке Надежде Стрелец. 

Возможно, своевременная диагностика не удалась по двум причинам: рак желудка долгое время протекал бессимптомно, а гастроскопия, которую Лерчек делала год назад, могла быть проведена некачественно.

Блогер подчеркнула, что точный прогноз ей неизвестен — врачи не дают гарантий, сколько времени у нее есть. Переход болезни на четвертую стадию она связала с тем, что во время домашнего ареста ее не отпускали на плановые осмотры, из-за чего было упущено драгоценное время. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в интервью Надежде Стрелец Чекалина впервые подробно рассказала о своем состоянии. Она призналась, что самочувствие меняется: в плохие дни она чувствует слабость, но в периоды улучшения старается вести активный образ жизни.

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