Алена Свиридова провела самый музыкальный урок биологии на «Алых парусах»

Звезда 1990-х превратила ностальгичный хит в семейное признание перед выпускниками.
Фото, видео: 5-tv.ru
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На празднике выпускников «Алые паруса — 2026» выступила певица Алена Свиридова, одна из самых ярких артисток 1990-х. Со сцены прозвучала ее знаменитая композиция «Розовый фламинго», после чего исполнительница обратилась к зрителям с теплым напутствием.
Эта песня посвящена мечте о мире, в котором можно забыть о тревогах, расставаниях и жизненных испытаниях. В центре композиции — образ загадочного пространства, наполненного красотой, любовью и внутренней свободой, где человек способен сбросить маски и быть самим собой.
Одним из главных символов становится розовый фламинго, олицетворяющий романтику, воспоминания о прошлом и связь с чем-то недосягаемым и почти мистическим.
В тексте переплетаются мотивы ностальгии, поиска душевного покоя и веры в лучшее. Атмосфера композиции построена на мечтательности, легкой меланхолии и ощущении волшебства, которое помогает сохранить способность думать только о хорошем, несмотря на любые жизненные трудности.
Свиридова пожелала выпускникам исполнения самых заветных желаний и отметила, что для родителей особенно важно видеть своих детей счастливыми и иметь повод ими гордиться. По словам артистки, настоящее ощущение счастья невозможно без близких и любимых людей рядом.
Сразу после этого момент стал еще более личным: на сцене появился сын певицы Григорий Мирошниченко. Вместе с матерью он исполнил песню «Будет так всегда», превратив номер в семейное и особенно трогательное выступление.
Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».
Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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