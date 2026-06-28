«Не приходил на уроки»: Караулова и Макаров обратились к своим любимым учителям

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 43 0

Ведущий признался, кто помог ему стать артистом, а певица вспомнила наставницу, с которой начался ее путь в музыке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Караулова и Макаров обратились к своим любимым учителям со сцены

Учителя помогают детям осуществлять мечты. К такому выводу пришли ведущие праздника выпускников «Алые паруса — 2026» Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров. Со сцены они поблагодарили своих педагогов.

Макаров признался, что с самого детства очень хотел стать артистом. Со сцены главного праздника выпускников он выразил глубокую благодарность своим наставникам за терпение и понимание.

«И хочу сказать огромное спасибо моим учителям, которые помогли реализовать мою мечту. Ирина Аркадьевна, Ирина Анатольевна, Наталья Семеновна, Галина Константиновна, спасибо за ваше терпение, когда я не приходил на уроки и уезжал на творческие конкурсы», — сказал Макаров.

Караулова последовала примеру коллеги. Она обратилась к педагогу, вместе с которой начала свой путь в музыке. Певица призналась, что продолжает вспоминать свою наставницу.

«Я тоже передам большой-большой привет педагогу, с которой начинался мой путь в музыке — это Валентина Карловна Удре. Большой вам привет, если вы меня слышите и видите. Я до сих пор практически каждый день вас вспоминаю. И с большой любовью благодарю, спасибо большое. И вообще — спасибо большое всем учителям, которые наставляли нас, вас всех эти годы. Которые прошли этот непростой и долгий путь вместе с нами», — сказала Юлианна.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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