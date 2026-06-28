«Придет тот день»: концерт «Алых парусов — 2026» завершился песней ведущих

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

Корабль с названием «Мечта» отправился в плавание прямо со сцены.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Концерт «Алых парусов — 2026» завершился песней от ведущих

Финальный номер праздника выпускников «Алые паруса — 2026» стал не просто завершением концерта, а красивой метафорой взросления. Песню «Я знаю» исполнили ведущие вечера — Антон Лаврентьев, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров, Ника Здорик, Сергей Городничий и Даша Александрова. Вместе с ними на сцену вышел хор HOR.

Постановка началась с легкого, почти детского образа. На экранах появились бумажные кораблики с надписями «Вера», «Мечта», «Стремление». Эти слова стали смысловыми опорами вечера. Ведь именно с них для каждого выпускника начинается путь во взрослую жизнь — с веры в себя, с мечты о будущем и со стремления сделать первый самостоятельный шаг.

Затем бумажный кораблик словно сошел с экрана и превратился в настоящий макет судна. Его выкатили танцоры в костюмах моряков на сцену, а позже на нем появились паруса.

Так простой детский рисунок обрел объем, форму и силу — как мечта, которая сначала рождается в воображении, а потом, благодаря труду и смелости, становится реальностью.

На палубе корабля появились выпускники с книгой «Русские сказки». Этот образ связал финал концерта с театрализованным представлением, которое последовало за ним и было построено по мотивам русских сказок.

В контексте выпускного книга стала еще и символом детства — того мира, где добро побеждает зло, герой проходит испытания, делает выбор и в конце обязательно находит свою дорогу.

Корабль с названием «Мечта» отправился в плавание. В этом была главная метафора финала: выпускники тоже уходят в свое первое большое плавание. Школа остается берегом, от которого они отталкиваются, а впереди — неизвестность, новые города, профессии, встречи и решения.

Песня «Я знаю» усилила этот смысл. В ее словах звучит надежда на светлый день, который обязательно придет, на мир, который однажды улыбнется, и на способность человека не сломаться под тяжестью прошлых невзгод. Это не про безоблачное будущее, а про веру в то, что даже после трудностей можно снова увидеть свет, отряхнуть с души печаль и идти дальше.

Именно поэтому финальный номер стал для выпускников напутствием. Он говорил о том, что взрослая жизнь не всегда будет простой, но в ней всегда останется место мечте, любви, дружбе и внутреннему свету.

А русские сказки, к которым затем обратилось театрализованное представление, продолжили эту мысль. Каждый человек становится героем собственного пути, если не боится испытаний и сохраняет верность тому, во что верит.

Завершая выступление, Вячеслав Макаров обратился к выпускникам с теплыми словами.

«Друзья, я от всей души поздравляю всех выпускников с этим грандиозным праздником. Дальше еще интереснее, еще масштабнее. Ничего не бойтесь. Для вас открыты все дороги», - отметил он.

Так концерт на Дворцовой площади завершился образом корабля, уходящего в плавание, и песней о надежде. Для выпускников этот финал стал символом начала новой главы — момента, когда детская мечта поднимает паруса и отправляется навстречу большой жизни.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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