Три человека успели катапультироваться из разбившегося во Франции самолета

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 81 0

Прокуратура уже потребовала начать расследование.

Что известно о крушении самолета во Франции

Фото: Reuters/Christian Hartmann

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Три человека, по предварительным данным, успели катапультироваться из легкомоторного самолета перед его крушением на северо-востоке Франции. Об этом сообщает издание Est Republican.

«По предварительным данным, три человек катапультировались из самолета», — говорится в публикации издания.

Прокуратура уже потребовала начать расследование обстоятельств авиакатастрофы. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность самолета.

Известно, что судно практически вертикально рухнуло на дорогу возле супермаркета около 11:00 по местному времени. На борту самолета находились опытный пилот, пять инструкторов и пять учеников-парашютистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди погибших могли быть медицинские работники, для которых этот прыжок должен был стать первым. Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги эту информацию не подтвердил, однако отметил, что на аэродроме Нанси-Эссэ, откуда вылетел самолет, находились родственники погибших.

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