Три человека успели катапультироваться из разбившегося во Франции самолета
Прокуратура уже потребовала начать расследование.
Фото: Reuters/Christian Hartmann
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Три человека, по предварительным данным, успели катапультироваться из легкомоторного самолета перед его крушением на северо-востоке Франции. Об этом сообщает издание Est Republican.
«По предварительным данным, три человек катапультировались из самолета», — говорится в публикации издания.
Прокуратура уже потребовала начать расследование обстоятельств авиакатастрофы. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность самолета.
Известно, что судно практически вертикально рухнуло на дорогу возле супермаркета около 11:00 по местному времени. На борту самолета находились опытный пилот, пять инструкторов и пять учеников-парашютистов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди погибших могли быть медицинские работники, для которых этот прыжок должен был стать первым. Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги эту информацию не подтвердил, однако отметил, что на аэродроме Нанси-Эссэ, откуда вылетел самолет, находились родственники погибших.
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