«Ехали с надеждой»: дети росгвардейцев из приграничья отправились на отдых в Подмосковье

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Юных гостей из Белгородской и Брянской областей ждет насыщенная программа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дети росгвардейцев из приграничья отправились на отдых в Подмосковье

Дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии из Белгородской и Брянской областей прибыли на летний отдых в Московскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Совместный проект Росгвардии и автономной некоммерческой организации «Победоносец» реализован в рамках исполнения поручения главы ведомства Героя России генерала армии Виктора Золотова. На Курском и Киевском вокзалах в Москве ребятам устроили теплую встречу.

Юные гости разместились на спортивной базе отдыха в Серпухове, предоставленной Федерацией бокса России. Для них подготовили насыщенную программу: спортивные состязания, творческие мастер-классы, а также уникальный сюжетно-ролевой проект «Детективная Академия». В его основе — легенда о секретном учебном заведении, где готовят специалистов высокого уровня.

«Ехали с надеждой быть лучшими», — делится Егор, приехавший с остальными детьми на отдых.

Каждый день посвящен развитию внимания, памяти, реакции и командного духа. Также запланированы экскурсии по историческим местам и встречи с интересными людьми.

Директор АНО «Победоносец» Нина Масло поприветствовала юных гостей и отметила, что этот отдых — заслуженная награда для семей военнослужащих, которые ежедневно выполняют важные задачи по защите Отечества. К организации отдыха также присоединилась Федерация бокса России — в рамках соглашения о сотрудничестве с Росгвардией, направленного на развитие спорта и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил кинологический центр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского после завершения его реконструкции. В рамках рабочей поездки глава ведомства ознакомился с процессом подготовки служебных собак и условиями работы специалистов. Одним из ключевых объектов проверки стала модернизированная ветеринарная клиника, оснащенная современным оборудованием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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