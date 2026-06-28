На добропольском направлении российские военные прорвали хорошо укрепленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам главы государства, за самим Добропольем у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей, и они пытаются в спешке создать лишь локальные опорные пункты.

Владимир Путин также отметил, что 96% территории Константиновки уже контролируется армией России — задачу выполняет Южная группировка войск. Кроме того, на запорожском направлении наши подразделения ежедневно продвигаются широким фронтом до 1,3 километра.

Путин подчеркнул, что удары украинской армии по инфраструктуре РФ не влияют на ситуацию на линии фронта, а являются попыткой Киева создать условия для выгодных для себя переговоров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нарушении обороны ВСУ после освобождения Писанцев в Днепропетровской области. Противник потерял до взвода личного состава, пять бронемашин, шесть автомобилей, семь роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера «Баба-Яга».

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