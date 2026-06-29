Не ждите лета: москвичам пообещали дождь в понедельник

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Ночью синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Погода в Москве и Подмосковье 29 июня — дожди и похолодание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве 29 июня ожидается дождь

Жители и гости Москвы и Подмосковья столкнутся с новой волной прохлады уже сегодня, 29 июня, – в столичном регионе ожидается облачная погода с дождем и понижением температуры ночью. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте российского Гидрометцентра.

В дневное время суток столбики термометров будут колебаться между показателями плюс 21 и 23 градуса тепла, при этом осадки выпадут в середине дня. Однако ночью горожане столкнутся с понижением температуры до 11 градусов.

В Московской области днем тоже прогнозируется облачная погода с температурой до 24 градусов. Но ночью, по словам синоптиков, температура упадет до девяти градусов тепла.

Метеорологи утверждают, что ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление в столице составит 748 миллиметров ртутного столба, что считается нормой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда в столице установится аномально жаркая погода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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