Запорожская область частично обесточена из-за атаки ВСУ

Часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — говорится в сообщении.

Над регионом фиксируется высокая опасность БПЛА противника, добавляет Балицкий. В области работают силы ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Руководство станции отметило, что Киев совершает целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и материально-технического обеспечения ЗАЭС.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов, ситуация на объекте остается под полным контролем специалистов.

Тем временем, средства ПВО сбили 109 украинских дронов над регионами России за день.

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