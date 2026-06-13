Запорожская область частично обесточена из-за атаки ВСУ

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 24 0

Идет оценка повреждений.

Запорожская область частично обесточена — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — говорится в сообщении.

Над регионом фиксируется высокая опасность БПЛА противника, добавляет Балицкий. В области работают силы ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Руководство станции отметило, что Киев совершает целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и материально-технического обеспечения ЗАЭС.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов, ситуация на объекте остается под полным контролем специалистов.

Тем временем, средства ПВО сбили 109 украинских дронов над регионами России за день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Несколько регионов США и Канады захотели отделиться от федеральных государств
23:41
Не привязали: молодая женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии
23:29
Запорожская область частично обесточена из-за атаки ВСУ
23:22
Это рекорд: наибольшее количество осадков выпало на востоке Москвы
23:05
Германия к 2036 году испытает катастрофический кадровый голод
22:45
Две девочки утонули в Тульской области — возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

«Как Бегемотик выглядит»: Мирослава Карпович впервые показала лицо мужа
«Ура, свершилось!» — Сын звезды «Иванушек» получил аттестат
«Не могу есть и глотать воду»: самочувствие комика Элдоса резко ухудшилось
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео