Пьяная мать сбросила трехлетнюю дочь с балкона десятого этажа в Подмосковье

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 58 0

Ребенок получил серьезные травмы, но выжил и был госпитализирован.

Мать сбросила дочь с балкона в Подмосковье — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Сергиева Посада в состоянии сильного алкогольного опьянения столкнула с высоты собственную трехлетнюю дочь. Об этом сообщила прокуратура Московской области в мессенджере МАКС.

«В ночь на 10 августа 28-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Московскому шоссе г. Сергиева-Посада, столкнула через ограждение балкона свою 3-летнюю дочь», — уточняется в сообщении надзорного ведомства.

Девочка каким-то чудом не разбилась насмерть при падении с десятого этажа, но ее пришлось срочно госпитализировать. Ее экстренно доставили в больницу, и сейчас медики борются за жизнь малышки.

По факту жестокой расправы над ребенком уже возбуждено уголовное дело. В прокуратуре подчеркнули, что ход расследования взят на особый контроль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жительница Хабаровского края была осуждена на десять лет за попытку убийства новорожденного внука. Женщина оставила его на улице среди растений. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео