Пьяная мать сбросила трехлетнюю дочь с балкона десятого этажа в Подмосковье
Ребенок получил серьезные травмы, но выжил и был госпитализирован.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Жительница Сергиева Посада в состоянии сильного алкогольного опьянения столкнула с высоты собственную трехлетнюю дочь. Об этом сообщила прокуратура Московской области в мессенджере МАКС.
«В ночь на 10 августа 28-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Московскому шоссе г. Сергиева-Посада, столкнула через ограждение балкона свою 3-летнюю дочь», — уточняется в сообщении надзорного ведомства.
Девочка каким-то чудом не разбилась насмерть при падении с десятого этажа, но ее пришлось срочно госпитализировать. Ее экстренно доставили в больницу, и сейчас медики борются за жизнь малышки.
По факту жестокой расправы над ребенком уже возбуждено уголовное дело. В прокуратуре подчеркнули, что ход расследования взят на особый контроль.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как жительница Хабаровского края была осуждена на десять лет за попытку убийства новорожденного внука. Женщина оставила его на улице среди растений.
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