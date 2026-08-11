Пьяная мать сбросила трехлетнюю дочь с балкона десятого этажа в Подмосковье

Жительница Сергиева Посада в состоянии сильного алкогольного опьянения столкнула с высоты собственную трехлетнюю дочь. Об этом сообщила прокуратура Московской области в мессенджере МАКС.

«В ночь на 10 августа 28-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Московскому шоссе г. Сергиева-Посада, столкнула через ограждение балкона свою 3-летнюю дочь», — уточняется в сообщении надзорного ведомства.

Девочка каким-то чудом не разбилась насмерть при падении с десятого этажа, но ее пришлось срочно госпитализировать. Ее экстренно доставили в больницу, и сейчас медики борются за жизнь малышки.

По факту жестокой расправы над ребенком уже возбуждено уголовное дело. В прокуратуре подчеркнули, что ход расследования взят на особый контроль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жительница Хабаровского края была осуждена на десять лет за попытку убийства новорожденного внука. Женщина оставила его на улице среди растений.

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