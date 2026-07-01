Сыгравший в «Гарри Поттере» и «Храбром сердце» актер Майкл Бирн умер в 82 года

The Guardian: в 82 года умер сыгравший в «Гарри Поттере» актер Майкл Бирн

На 83-м году скончался британский актер Майкл Бирн, известный ролями в фильмах «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», «Храброе сердце», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», серии популярных телевизионных картин о королевском стрелке Ричарде Шарпе и многих-многих других. По данным журналистов The Guardian, артиста не стало 20 июня, официальная причина смерти не разглашалась.

«В творческой жизни надежного, красивого и всеми любимого актера второго плана Майкла Бирна (его пронзительные голубые глаза заставляли многих пристально смотреть на него), скончавшегося в возрасте 82 лет, было два ключевых периода. Первый — это его небольшие роли в труппе Лоуренса Оливье в Национальном театре „Олд Вик“ в 1963 году. Вторым его достижением стали роли в нескольких известных фильмах о Второй мировой войне 1970-х годов», — сказано в материале.

Действительно, из-за характерной внешности Майкл Бирн часто исполнял роли нацистских офицеров. Важными в карьере стали фильмы «Орел приземлился», «Мост слишком далеко» и «Десять сил из Наварона». Но в его богатой фильмографии — более 170 проектов — были и другие персонажи. Так, в предпоследнем фильме о Гарри Поттере 2010 года артист сыграл более зрелую версию Геллерта Гриндельвальда — этого героя позже исполнил Джонни Депп во франшизе «Фантастические звери».

Бирн также воплотил на экране злодея Фогеля в «Последнем крестовом походе» и жестокого солдата Смайта в оскароносной ленте режиссера и актера Мела Гибсона «Храброе сердце». Артист появлялся на площадках сериала «Секретные материалы», высокобюджетных картин «Банды Нью-Йорка», «Завтра не умрет никогда» и «Диана».

Майкл Бирн участвовал в постановках «Ромео и Джульетта», «Вишневый сад», «Много шума из ничего», «Смерть и девушка в Королевском театре», «Двойной игрок» и «Чайка». Он играл вместе с такими актерами, как Мэгги Смит и Роберт Стивенс. В 2010-м в возрасте 66 лет он играл юного Ромео в Бристольском театре «Олд Вик», положив начало моде на замену молодых артистов в пьесах Уильяма Шекспира опытными представителями старшего поколения.

Ветеран театра и кино не прекращал работу практически до последних дней. У Бирна остались бывшая жена Кэрол Ниммонс, которая заботилась о нем в конце его жизни, дочери Тара и Брайони, а также внуки Том, Хлоя и Жасмин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти номинантки на премию «Оскар», обладательницы звезды на голливудской «Аллее славы» Энн Блит. Кинозвезда ушла на 98-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.