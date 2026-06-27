Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

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Алена Куликова
Алена Куликова 26 0

Для молодых людей открыто большое количество дорог и возможностей.

Собянин назвал молодежь главным драйвером развития Москвы

Фото: Щербак Александр/ТАСС

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Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС поздравил жителей столицы с Днем молодежи. В своем обращении градоначальник отметил уникальность этого возрастного периода.

«Молодость — прекрасная и неповторимая пора, когда все впереди и многое хочется успеть», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, для молодых людей в столице открыто большое количество дорог и возможностей для проявления себя, получения профессии, профессионального роста и участия в полезных для общества и страны делах.

Сергей Собянин подчеркнул, что администрация Москвы продолжит оказывать содействие в реализации значимых инициатив и начинаний молодых людей.

В завершение своего сообщения мэр пожелал всем москвичам, относящим себя к категории молодежи, оптимизма, успехов в учебе и работе, а также побед во всех начинаниях.

Ранее Сергей Собянин сообщил об возведении нового спортивного комплекса в районе Щербинка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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