Силы ПВО за три часа сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Первая вечерняя атака произошла в 21:17 по московскому времени.

Атака беспилотников ВСУ на Москву — сколько сбили за вечер

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за последние три часа перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. О новых попытках киевского режима атаковать столицу в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

О ликвидации первого дрона ВСУ за вечер он сообщил в 21:17 по московскому времени. Затем, спустя два часа, в 23:21 по местному времени, градоначальник заявил о нейтрализации еще двух БПЛА. Спустя 11 минут мэр рассказал, что системы ПВО Минобороны отразили атаку еще двух вражеских дронов в небе над Москвой.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Как ранее писал 5-tv.ru, накануне ночью и утром 30 июня российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 50 беспилотников ВСУ, летевших в сторону столицы.

До этого, в ночь на 29 июня, было сбито более двухсот украинских дронов. Всего ВСУ попытались атаковать 13 регионов России. Также беспилотники удалось перехватить и уничтожить над акваториями Черного и Азовского морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
30 июн
Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
29 июн
Уничтожены четыре беспилотника на подлете к Москве
28 июн
До 25 увеличилось число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки
27 июн
Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России
27 июн
Силы ПВО сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы
27 июн
Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве
27 июн
На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
26 июн
Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
26 июн
ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
26 июн
Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников ВСУ
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Силы ПВО за три часа сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

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