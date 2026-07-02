Силы ПВО за три часа сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Первая вечерняя атака произошла в 21:17 по московскому времени.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за последние три часа перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. О новых попытках киевского режима атаковать столицу в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.
О ликвидации первого дрона ВСУ за вечер он сообщил в 21:17 по московскому времени. Затем, спустя два часа, в 23:21 по местному времени, градоначальник заявил о нейтрализации еще двух БПЛА. Спустя 11 минут мэр рассказал, что системы ПВО Минобороны отразили атаку еще двух вражеских дронов в небе над Москвой.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Как ранее писал 5-tv.ru, накануне ночью и утром 30 июня российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 50 беспилотников ВСУ, летевших в сторону столицы.
До этого, в ночь на 29 июня, было сбито более двухсот украинских дронов. Всего ВСУ попытались атаковать 13 регионов России. Также беспилотники удалось перехватить и уничтожить над акваториями Черного и Азовского морей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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