Силы ПВО за три часа сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за последние три часа перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. О новых попытках киевского режима атаковать столицу в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

О ликвидации первого дрона ВСУ за вечер он сообщил в 21:17 по московскому времени. Затем, спустя два часа, в 23:21 по местному времени, градоначальник заявил о нейтрализации еще двух БПЛА. Спустя 11 минут мэр рассказал, что системы ПВО Минобороны отразили атаку еще двух вражеских дронов в небе над Москвой.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Как ранее писал 5-tv.ru, накануне ночью и утром 30 июня российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 50 беспилотников ВСУ, летевших в сторону столицы.

До этого, в ночь на 29 июня, было сбито более двухсот украинских дронов. Всего ВСУ попытались атаковать 13 регионов России. Также беспилотники удалось перехватить и уничтожить над акваториями Черного и Азовского морей.

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