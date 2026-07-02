Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
Под ударом на этот раз оказался город Рыльск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Хинштейн: в результате атаки на Рыльск за медпомощью обратились четыре человека
Украинские боевики атаковали приграничный город Рыльск в Курской области. Ранения различной степени тяжести получили пятеро местных жителей. Об этом в мессенджере МАКС рассказал глава региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, в результате удара 39-летний сотрудник полиции пострадал при детонации, у него минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение (когда ранящий снаряд или осколок остается в теле. — Прим. ред.) правого плеча.
«У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции. Еще один пострадавший — сотрудник коммунальных служб. Все отказались от госпитализации. Им оказана первая помощь. Врачи будут наблюдать пострадавших амбулаторно», — сообщил Хинштейн.
По словам главы региона, еще двое мирных жителей пострадали из-за повторной атаки ВСУ. У 45-летнего мужчины и 72-летней женщины слепые осколочные ранения. Мужчина от госпитализации отказался, пенсионерка будет доставлена на лечение в Курск.
«На сегодня основные работы по разминированию взрывоопасных предметов в Рыльске завершены. Тем не менее, прошу всех жителей: при обнаружении любого подозрительного предмета, пожалуйста, не приближайтесь и ни в коем случае не берите его в руки», — предупредил губернатор.
Ранее 5-tv.ru писал о гибели взрывотехника Росгвардии при разминировании фрагмента беспилотника в Курской области. В ходе инцидента также получил ранение сотрудник полиции. Оперативная обстановка в регионе остается крайне напряженной, украинские формирования продолжают попытки нанести урон гражданской инфраструктуре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 июл
- Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области
- 30 июн
- Путин отметил рост инвестиций и промышленности в Курской области
- 29 июн
- Лантратова доложила Путину о возвращении всех удерживаемых на Украине курян
- 28 июн
- Путин рассказал, что ждет киевский режим за преступления в Курской области
- 28 июн
- «Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
- 27 июн
- Лантратова сообщила о возвращении жителей Курской области, захваченных ВСУ
- 17 июн
- В результате атаки беспилотника в Курской области погиб экс-глава Обояни Карелов
- 14 июн
- Два человека ранены в результате атаки ВСУ на магазин в Курской области
- 10 июн
- Назвала ошибкой: учительница, высмеявшая выпускника, подала в суд на его сестру
- 8 июн
- «Ошибка 404»: учительница затравила школьника на выпускном
64%
Нашли ошибку?