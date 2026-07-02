Развивается быстро: признаки теплового удара, о которых следует знать

Главным признаком теплого удара является резкое повышение температуры тела

Летняя жара может быть опаснее, чем кажется. Если организм не успевает охлаждаться, развивается тепловой удар — состояние, которое требует немедленной медицинской помощи и в тяжелых случаях может угрожать жизни. Врачи советуют заранее знать тревожные симптомы, чтобы вовремя помочь себе или близким. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Высокая температура тела

Главный признак теплового удара — резкое повышение температуры тела. Она может достигать 40 градусов и выше.

Организм перестает эффективно охлаждаться, из-за чего внутренние органы начинают испытывать серьезную нагрузку. Если высокая температура сопровождается другими симптомами, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Сильная головная боль

Многие люди сначала принимают тепловой удар за обычное недомогание или усталость.

Однако интенсивная головная боль, особенно после длительного пребывания на солнце, может быть одним из первых тревожных сигналов. Нередко она сопровождается ощущением пульсации в висках и общей слабостью.

Головокружение и спутанность сознания

При перегреве мозг начинает испытывать недостаток кислорода и жидкости.

Человек может чувствовать головокружение, потерю ориентации, заторможенность или растерянность. В тяжелых случаях появляются проблемы с речью, нарушается координация движений и возникает потеря сознания.

Тошнота и рвота

Перегрев влияет не только на нервную систему, но и на работу желудочно-кишечного тракта.

Тошнота, рвота и отсутствие аппетита нередко возникают при тепловом ударе и свидетельствуют о серьезной нагрузке на организм.

Учащенное сердцебиение

Чтобы охладить тело, сердце начинает работать интенсивнее и перекачивать больше крови к поверхности кожи.

Из-за этого пульс становится частым, а человек может ощущать перебои в работе сердца или сильное сердцебиение даже в состоянии покоя.

Изменение состояния кожи

При классическом тепловом ударе кожа обычно становится горячей, сухой и покрасневшей, поскольку организм перестает потеть.

Однако у людей, получивших перегрев во время физической нагрузки, потоотделение может сохраняться даже при тяжелом состоянии. Поэтому ориентироваться только на наличие или отсутствие пота не стоит.

Мышечные судороги и слабость

Потеря жидкости и электролитов приводит к мышечным спазмам и выраженной слабости.

Человек может чувствовать дрожь в ногах, болезненные сокращения мышц или полное отсутствие сил даже после незначительной активности.

Когда нужно срочно вызывать скорую помощь

Немедленная медицинская помощь требуется, если у человека появились:

температура выше 40 градусов;

спутанность сознания;

потеря сознания;

судороги;

затрудненное дыхание;

сильная рвота;

нарушение речи или координации движений.

Тепловой удар является неотложным состоянием и требует быстрого вмешательства врачей.

Как помочь человеку до приезда медиков

До прибытия скорой помощи специалисты рекомендуют:

перенести человека в прохладное или затененное место;

снять лишнюю одежду;

приложить холодные компрессы к шее, подмышкам и паховой области;

использовать вентилятор или обмахивать пострадавшего;

давать воду небольшими глотками, если человек находится в сознании и может самостоятельно пить.

Если человек потерял сознание, нельзя пытаться поить его насильно.

Как избежать теплового удара

В жаркую погоду врачи советуют:

пить достаточное количество воды;

избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы;

носить светлую и свободную одежду;

использовать головные уборы;

ограничивать интенсивные физические нагрузки в жару;

чаще находиться в прохладных помещениях.

Особенно внимательными должны быть пожилые люди, дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Тепловой удар может развиваться очень быстро и представлять серьезную угрозу для жизни. Высокая температура, спутанность сознания, головная боль, тошнота и учащенное сердцебиение требуют немедленного внимания и при необходимости обращения за медицинской помощью.

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