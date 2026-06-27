Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее средства ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к столице. Боевики киевского режима на протяжении нескольких недель совершают попытки массированных атак на Москву, а также города и населенные пункты Подмосковья. Так, 26 июня система противовоздушной обороны Москвы за четыре часа перехватила и уничтожила почти 50 беспилотников. На фоне беспилотной угрозы аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и вылет самолетов.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

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