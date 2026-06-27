Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Сколько беспилотников сбила ПВО на подлете к Москве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее средства ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к столице. Боевики киевского режима на протяжении нескольких недель совершают попытки массированных атак на Москву, а также города и населенные пункты Подмосковья. Так, 26 июня система противовоздушной обороны Москвы за четыре часа перехватила и уничтожила почти 50 беспилотников. На фоне беспилотной угрозы аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и вылет самолетов.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
27 июн
На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
26 июн
Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
26 июн
ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
26 июн
Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников ВСУ
24 июн
Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14
24 июн
Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву
24 июн
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
22 июн
Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА, летевших на Москву
19 июн
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
19 июн
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Подводный гороскоп: какая ты рыба по знаку зодиака

Последние новости

11:00
Углеводы невредны? Какие продукты стоит есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
11:00
Операторы НРТК «Курьер» создали аэрозольную завесу. Лучшее видео из зоны СВО
10:38
Витаминная заготовка: почему замороженные ягоды и фрукты полезнее свежих
10:30
Погружение в роман оказалось полезным для мозга: ученые объяснили почему
10:22
Мбаппе стал лучшим футболистом на ЧМ-2026 по системе «гол+пас»
10:11
Выросли в бедности: почему люди не перестают экономить, даже когда появляются деньги

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
Лариса Долина отчитала детей за макияж: напала в коридоре
Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео