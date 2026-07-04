Армия России продолжает достигать значительных успехов в зоне СВО.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Elisa Schu; 5-tv.ru
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Политолог Никсон: у Запада не хватает политической воли, чтобы спасти Украину
У стран Запада не хватает политической воли, экономических и военных ресурсов, чтобы спасти Украину. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог из США Гарланд Никсон.
По его словам, новые шаги НАТО связаны с резким ухудшением ситуации для Украины на поле боя. Армия России продолжает достигать значительных успехов и освобождать территории. Вооруженные силы Украины (ВСУ) тем временем явно уступают.
Рано или поздно поддержка киевского режима станет фактически неподъемной задачей для Запада, подчеркнул Никсон.
Эксперт также отметил, что в средствах массовой информации в США почти ежедневно пишут об освобождении российскими войсками новых населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Политолог считает, что это говорит о военном преимуществе России.
Ранее российская армия освободила Константиновку в ДНР. Это лишило ВСУ последнего опорного пункта в Донбассе, заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
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