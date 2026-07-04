Тихо погас огонь «Ромэна»: жизнь и карьера Екатерины Жемчужной

Фильм «Карнавал» сделал актрису Жемчужную известной на всю страну

О смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной стало известно 4 июля 2026 года. Ей было 82 года. Причиной смерти названа тромбоэмболия. Дочь актрисы в беседе с 5-tv.ru рассказала, что прощание, вероятно, состоится 6 или 7 июля 2026 года в театре «Ромэн», где долгое время играла артистка.

Ее уход воспринимался не просто как новость, а как завершение целой эпохи, в которой сцена, музыка и человеческая судьба были неразделимы. Для многих зрителей и коллег она оставалась не только артисткой, но и живым символом цыганской театральной культуры, ее голоса, ее ритма и ее внутреннего огня.

В последние годы имя актрисы все чаще всплывало в воспоминаниях, интервью и театральных хрониках. О ней говорили как о человеке, который умел превращать собственную жизнь в искусство, а сцену — в пространство подлинных эмоций. Даже постепенно отходя от активной работы, она сохраняла особое присутствие в театральной среде, оставаясь словно тихим светом, который продолжает гореть, когда спектакль уже давно завершен.

Подробнее о творческом пути Екатерины Жемчужной — в материале 5-tv.ru.

Детство и юность: корни будущей легенды

Фото: Кадр из х/ф «Табор уходит в небо», реж.: Эмиль Лотяну, 1976 г.; 5-tv.ru

Екатерина Жемчужная появилась на свет 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Она выросла в творческой семье, где искусство не преподавалось формально — оно было естественной частью повседневной жизни. С самого детства ее окружали песни, танцы, импровизации и народные выступления, формировавшие особое восприятие мира.

Уже в раннем возрасте проявились ее артистические способности: музыкальный слух, пластичность движений, эмоциональная выразительность. Все это не требовало обучения — казалось врожденным способом существования. Несмотря на непростые послевоенные условия, именно творчество стало для нее источником внутренней устойчивости и радости.

После окончания школы она отправилась в Москву с мечтой о сцене. Однако путь оказался непростым: первые попытки поступления в театральные учебные заведения не увенчались успехом. Эти трудности лишь укрепили ее характер. Вскоре судьба привела ее в окружение театра «Ромэн», а позже она продолжила профессиональное обучение в ГИТИСе, окончательно сформировавшись как актриса.

Начало пути: театр, который стал судьбой

Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Именно театр «Ромэн» стал для нее не просто местом работы, а настоящим домом. Здесь она прошла путь становления — от начинающей артистки до одной из ключевых фигур труппы.

Ее сценический стиль с первых ролей отличался глубиной и эмоциональной точностью. Она не ограничивалась внешним изображением образа — она проживала его изнутри, соединяя драматическое мастерство с музыкой и танцем. Благодаря этому возникал особый сценический язык, в котором органично переплетались разные виды искусства.

Постановки «Мы — цыгане», «Колдовская любовь», «Плясунья — дочь шатров» и другие стали для нее важными этапами творческого роста. Ее сценическое присутствие невозможно было не заметить: выразительный голос, яркая пластика, эмоциональная открытость и ощущение внутренней свободы делали ее образы живыми и запоминающимися.

Признание: экран, который сделал ее знаменитой

Фото: Кадр из х/ф «Карнавал», реж.: Татьяна Лиознова, 1981 г.

Кинематограф открыл Екатерину Жемчужную широкой аудитории. Одной из первых заметных работ стала роль Зорицы в многосерийной саге «Вечный зов». Но настоящая всесоюзная известность пришла позже — с фильмом «Карнавал» (1981), где ее героиня Карма стала одним из самых запоминающихся образов картины. Эта роль оказалась особенно сильной: в ней сочетались яркость, драматизм и особая женская судьба, которая воспринималась зрителем как живая и настоящая. После этого ее стали узнавать по всей стране.

Она продолжала сниматься в кино и на телевидении, появляясь в таких проектах, как «Где находится нофелет?», «Королева Марго», «Олигарх» и других. Ее экранные роли закрепили за ней образ сильной, свободной и эмоционально насыщенной женщины, в которой чувствовалась и сцена, и жизнь одновременно.

Личная жизнь: дом, в котором всегда был театр

Фото: Михаил Жбанков/ТАСС

Личная судьба Екатерины Жемчужной была тесно связана с театром. Ее супругом стал режиссер Георгий Жемчужный — человек, с которым ее объединяли не только семейные отношения, но и общее творческое пространство. Они прожили вместе 60 лет.

Их союз был редким примером полной художественной и человеческой совместимости. Дом Жемчужных жил театром: обсуждения ролей, репетиции, планы, музыка и бесконечные разговоры об искусстве были естественной частью их быта.

В семье родилась дочь Ляля Жемчужная, продолжившая актерскую династию. Так сформировалась творческая линия, в которой сцена стала семейной традицией.

Поздние годы: тишина великой актрисы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В последние годы Екатерина Андреевна уже не выходила на сцену так часто, как прежде, однако ее роль в театральной среде не уменьшилась. Она воспринималась как носительница традиции и живая связь с историей театра «Ромэн».

Ее участие в юбилейных вечерах и творческих встречах становилось значимым событием. В ее облике ощущались спокойствие, внутренняя сила и мудрость, накопленная за долгие годы сценической жизни.

Она не нуждалась в громких заявлениях — ее авторитет был естественным и безусловным. Для молодых артистов она оставалась примером того, как можно соединить национальную культуру и академическое театральное искусство.

Наследие

Фото: Кадр из сериала «Кармелита: Цыганская страсть», реж.: Валерий Рожко, 2009–2010 г.

Екатерина Жемчужная оставила после себя не просто роли — она оставила художественный язык, в котором соединились музыка, театр и человеческая судьба. Ее творчество стало частью истории «Ромэна» и всего российского театра.

И даже после смерти ее образ продолжает жить — в спектаклях, воспоминаниях и сценической памяти. Как актриса, она не ушла окончательно: она осталась в тех ролях, где голос, движение и эмоция все еще звучат со сцены.

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