Кравцов заявил, что связанные с БПЛА темы включили в школьную программу

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Кроме того, учителя подробнее расскажут ребятам об ИИ.

Школьники начнут изучать темы связанные с БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Кравцов: в школьную программу включили связанные с БПЛА темы

В школьную программу добавлены новые темы. Теперь дети будут изучать принципы использования беспилотных летательных аппаратов, а также вопросы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения Российской Федерации со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Подробнее об ИИ ребята узнают на информатике, а об БПЛА – на труде.

«Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Он уточнил, что создание и использование БПЛА — перспективное направление. Однако немаловажную роль в продвижении этой сферы играют талантливые и молодые учителя. Именно на плечах педагогов, как добавил министр просвещения, лежит важная задача — своим примером увлечь школьников.

Ранее в министерстве просвещения России заявили о введении нового школьного предмета. В новом учебном году начнется поэтапное внедрение урока «Духовно-нравственная культура России». Соответствующие учебные материалы по этой дисциплине уже разрабатываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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