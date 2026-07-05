«Я знаю все его пароли»: Буланова откровенно высказалась о ревности

Буланова назвала себя абсолютно неревнивым человеком

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что никогда не была ревнивым человеком. Об этом певица рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнительницы, чувство ревности ей незнакомо, хотя она понимает, насколько сильными могут быть подобные эмоции.

«Я абсолютно нет, абсолютно. <…> Я вообще не ревнивая. Нет, я понимаю, что это такое, но как бы я не испытываю. Я понимаю, что это чувство такое, не поддающееся контролю, но у меня никогда его не было, никогда, клянусь», — сказала артистка.

Во время разговора Буланову также спросили, возникало ли у нее желание тайком прочитать переписку супруга. Певица ответила, что в этом просто нет необходимости.

«Я знаю все его пароли. Он сам мне все сказал, поэтому нет, в этом плане очень такой порядочный человек, честный», — подчеркнула Буланова.

Татьяна Буланова состоит в браке с бизнесменом Валерием Рудневым с 2023 года. Будущих супругов познакомила певица Анна Семенович на концерте «Удачные песни» в Санкт-Петербурге. Свадебная церемония прошла в ЗАГСе на Английской набережной, а одним из самых обсуждаемых подарков жениха стал ресторан в центре города, стоимость которого, по данным СМИ, оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему принуждали Буланову бывшие мужья. Певица пояснила, что у нее сильный характер и заставить ее делать то, чего она не хочет, не получится.

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