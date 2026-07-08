«Я предупрежу их»: Трамп допустил новые удары по Ирану в ближайшие часы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 73 0

Накануне американские силы уже провели мощную атаку на исламскую республику.

Трамп допустил новые удары по Ирану

Фото: Reuters/FILIP SINGER

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Трамп допустил новые удары по Ирану в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут в ближайшие часы вновь нанести удары по территории Ирана. Об этом он сообщил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

По словам главы Белого дома, накануне американские силы уже провели мощную атаку, однако на этом операция может не закончиться. Трамп отметил, что не исключает новых ударов уже вечером и намерен заранее предупредить об этом иранскую сторону.

«Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером. Я предупрежу их: мы нанесем по ним мощный удар сегодня вечером. И посмотрим, что получится», — сказал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, дипломатический путь урегулирования конфликта больше не имеет смысла. Он сообщил журналистам, что режим прекращения огня, больше не действует, а переговоры с Тегераном утратили актуальность.

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