По следам Усольцевых: новое расследование в районе Кутурчинского Белогорья

Журналисты aif.ru провели расследование в тайге, где пропали Усольцевы

Журналисты aif.ru Анна Соколова и Татьяна Бахтигозина в сопровождении красноярца Сергея Кузнецова повторили маршрут пропавшей семьи Усольцевых, оценили сложность троп и маркировку, а также условия местности.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь и собака Лада — пропала 27 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае.

Их путешествие началось с остановки в поселке Мина, где они купили напитки и снеки, а, по словам местных жителей, также приобрели нож. Затем семья поднялась на Минскую видовку, где их сфотографировала местная учительница.

После ночевки на турбазе «Геосфера» они уточнили маршрут к скалам Мальвинка и Буратинка, сдали ключи и ушли по тропе. Больше их не видели.

Поиски семьи начались спустя трое суток. Среди основных версий рассматривалось нападение медведя, однако никаких следов животных, вещей или иных подтверждений этой версии обнаружено не было. Обсуждались и другие версии, в том числе о возможном вмешательстве спецслужб, однако ни одна из них не получила подтверждения.

По наблюдениям журналистов, прошедших тем же маршрутом, тропы хорошо читаются и не представляют повышенной сложности. Местные жители также не поддерживают версию о том, что семья могла надолго остаться в тайге.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что часть палки для скандинавской ходьбы, найденную на Кутурчинском Белогорье, проверят на возможное наличие ДНК Усольцевых.

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