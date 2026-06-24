На костылях, но в танце: Бузова раскрыла планы возвращения на сцену
Артистка показала восстановление после травмы.
Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Майшев; Instagram*/buzova86; 5-tv.ru
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Телеведущая Ольга Бузова станцевала на костылях после операции
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео, на котором танцует с зафиксированной ногой, и призналась, что теперь ее возвращение к выступлениям придется адаптировать под состояние после травмы.
«Будем как-нибудь адаптировать меня к сцене», — высказалась певица.
Травму артистка получила 12 июня. По словам певицы, она поскользнулась в душе и серьезно повредила колено. После госпитализации в одной из московских клиник врачи провели ей срочную операцию. В ходе вмешательства Бузовой наложили более 40 швов.
В день госпитализации пиар-директор артистки Антон Богославский сообщил, что певице пришлось временно поставить творческую деятельность на паузу. По его словам, восстановление потребует времени и соблюдения рекомендаций врачей.
Для артистки изготовили костыли ручной работы, украшенные 24 тысячами кристаллов.
Работа над аксессуаром заняла около 50 часов. Мастерам пришлось выполнить порядка 60 тысяч точечных движений, поскольку каждый элемент закрепляли вручную. Изначально проект рассчитывали завершить за три дня, однако сроки увеличились из-за объема работы.
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