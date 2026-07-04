С вечера пятницы силы ПВО уничтожили 23 приближавшихся к Москве дрона ВСУ

В период с вечера 3 июля до утра 4 июля средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 23 вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

О первом инциденте глава города написал в 22:45 по московскому времени – в результате был уничтожен один дрон ВСУ. Однако спустя час Собянин рассказал о еще шести сбитых летательных аппаратах противника.

Позже градоначальник заявил, что в промежуток с 00:07 до 03:14 по московскому времени силы ПВО ликвидировали 16 вражеских БПЛА, направлявшихся к столице. Собянин подчеркнул, что на месте падения фрагментов беспилотников находятся представители экстренных служб.

Киевский режим продолжает предпринимать попытки атаковать российскую столицу с помощью летательных аппаратов. Руководство Москвы не раз заявляло об успешной ликвидации дронов на подлете к городу.

Ранее 5-tv.ru писал об отражении атаки БПЛА недалеко от Москвы – в результате ПВО уничтожили десять средств противника.

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