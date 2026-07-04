Дрозденко сообщил о последствиях массовой атаки беспилотников ВСУ на Ленобласть

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Есть пострадавшие.

Атака ВСУ на Ленинградскую область 4 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дрозденко: в результате атаки ВСУ на Ленобласть пострадала женщина

Массовая атака беспилотников ВСУ на Ленинградскую область была отражена, однако падение обломков привело к повреждениям жилых домов и построек в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, в Волосовском районе, в Бегуницком сельском поселении, в одном из частных домов выбило окна. Пострадала женщина — прибывшие медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась, угрозы жизни нет.

В деревне Котино из-за падения обломков загорелись жилой дом, баня, сарай и беседка. В Лисино повреждения получили два частных дома, автомобиль и забор, а в Худанке разбиты окна одного из домов. Пострадавших там нет.

Кроме того, в деревне Ускуля Ломоносовского района повреждены фасад и остекление частного дома, а в деревне Мужич Лужского района — фасад и окна жилого здания.

«Продолжим работу по защите Ленинградского неба. Ночь была не из легких для всех нас и в первую очередь — для военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Еще раз благодарю их за работу», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во время боевых действий в Константиновке Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 13,5 тысячи боевиков, 14 танков и 200 орудий артиллерии. Для удержания Константиновки украинское командование сформировало группировку из семи бригад и 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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