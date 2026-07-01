Мобильные огневые группы отразили налет дронов в ДНР

Расчеты мобильных огневых групп 23-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» успешно отразили налет украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря оперативному выдвижению на рубежи перехвата и интенсивному огню из стрелкового оружия и зенитных комплексов дроны были уничтожены на дальних подступах. Слаженное взаимодействие расчетов сорвало планы противника по нанесению ударов по военным и гражданским объектам.

МОГ применяют тактику засадного перехвата: огневые точки размещаются на местности с организацией перекрестного обстрела. Координаты целей передаются соседним подразделениям до входа в зону гарантированного поражения. Высокая маневренность позволяет расчетам оперативно менять позиции, а оснащение — работать круглосуточно, используя дневные прицелы и тепловизоры.

Зенитчики регулярно уничтожают различные типы воздушных целей — от ударных БПЛА самолетного типа FP-1 и FP-2 до тяжелых коптеров, обеспечивая устойчивый контроль за воздушной обстановкой и надежную защиту объектов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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