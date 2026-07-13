«Говорят — отвечай, а я ничего не знал»: Стас Михайлов о школьном экзамене по литературе
Молодой Михайлов не подготовился к выпускному экзамену в десятом классе, зато успешно сымпровизировал перед учителями.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru
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Стас Михайлов: ничего не знал на школьном экзамене по литературе
Народный артист России Стас Михайлов вспомнил, как сумел выйти из непростой ситуации на выпускном экзамене по литературе в школе. По признанию певца, тогда он не выучил ни одного стихотворения, но все же смог получить хорошую оценку благодаря находчивости. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».
По словам исполнителя, на экзамене ему досталось задание прочитать стихотворение на свободную тему. Однако подготовиться к испытанию он не успел.
«Это был выпускной экзамен по литературе. Учительница говорит: „Ну, Михайлов, давай стих на вольную тему“. А я ничего не знал, ничего не выучил», — вспомнил артист.
Тогда будущий певец решил сымпровизировать и прочитал текст песни группы «Альфа», выдав его за классическое произведение.
«Да простит меня группа «Альфа». Я взял стихи и прочитал: «Я сделан из такого вещества, из двух неразрешимых столкновений», — рассказал Михайлов.
По словам народного артиста, учителя приняли услышанное за стихотворение известного автора.
«Все с полным пониманием, что это какой-то классик. Так у меня это получилось, что я на четверочку как-то вырулил. В общем, вышел нормально», — с улыбкой заключил Стас Михайлов.
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