«Станем стражами и ангелами-хранителями»: США берут Ормузский пролив под свой контроль

Трамп: США берут Ормузский пролив под свой контроль

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

«Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это», — заявил глава Белого дома.

Эти заявления прозвучали на фоне напряженных отношений между США и Ираном. Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил об открытости Ормузского пролива для коммерческого судоходства. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся обменов ударами между США и Ираном, которые вызывают обеспокоенность по поводу безопасности в регионе.

Информацию американского лидера подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В официальном сообщении командования подчеркивается, что Иран не контролирует пролив, а военные США находятся на своих позициях и готовы обеспечивать свободу судоходства.

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