Назван фрукт, который оказался эффективнее многих средств от запора

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 299 0

Исследователи выяснили, что он способен заметно улучшить работу пищеварительной системы благодаря сразу нескольким природным свойствам.

Какие фрукты помогают от запоров — что говорят диетологи

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsin

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Диетолог Солнцева: киви помогает лучше многих средств от запоров

Ученые пришли к выводу, что одним из самых эффективных фруктов для борьбы с хроническими запорами является киви. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на врача-диетолога, терапевта, кандидата медицинских наук Татьяны Солнцевой.

По словам специалиста, употребление двух-трех плодов в день может оказаться эффективнее многих традиционных средств, применяемых при нарушении работы кишечника. Такой эффект объясняется особенностями клетчатки киви, которая активно удерживает воду, увеличивает объем кишечного содержимого и облегчает его продвижение.

Кроме того, фрукт содержит фермент актинидин, способствующий более быстрому расщеплению белков и ускорению прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.

Врач также отметила, что содержащиеся в киви микроскопические кристаллы кальция могут стимулировать выработку слизи, улучшая продвижение пищевого комка.

Эксперт добавила, что киви обладает и другими полезными свойствами. По данным исследований, фрукт способен улучшать усвоение магния, а также оказывать пребиотическое действие, влияя на состав кишечной микрофлоры. Это, в частности, помогает уменьшить количество бактерий, связанных с развитием запоров. При этом наиболее полезными считаются зеленые плоды, а употреблять киви можно как без кожуры, так и вместе с ней, если нет противопоказаний и фрукт тщательно вымыт.

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