ВС РФ ударили по портам и складам топлива ВСУ в Одессе

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 98 0

За неделю поражено не менее 37 единиц вражеской морской техники.

ВС РФ ударили по портам ВСУ в Одессе

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Российская армия за минувшие сутки атаковала логистический центр, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основной удар пришелся на порт Одессы, где противник складировал горюче-смазочные материалы для своих нужд. По данным военного ведомства, цель поразили высокоточным дальнобойным оружием, в том числе ракетами.

В результате в Одесской области начался крупный пожар, шесть ракет поразили военные объекты в Черноморске и Пересыпи, также фиксировались взрывы в районе порта Николаева.

Ночные удары 20 июля не ограничились побережьем. Российские подразделения работали по военным целям в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Криворожской областях, а также на территории Донбасса и Новороссии. По оценке Минобороны, это нанесло серьезный урон украинской логистике. Всего за неделю с 13 по 19 июля было выведено из строя не менее 37 единиц морской техники, включая корабли и катера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль РФ.

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