Морская столица России: как прошел День ВМФ в Петербурге

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Мосты Петербурга украсили праздничной подсветкой в честь Дня ВМФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День ВМФ

Президент страны посетил город на Неве, где пообщался с военными и местными жителями.

День ВМФ российские моряки отметили в этом году на боевом дежурстве. Масштабные учения одновременно прошли в Тихом и Северном Ледовитом океанах, в акваториях Каспийского и Балтийского морей. В маневрах участвовали больше 150 кораблей и свыше 15 тысяч военнослужащих.

В Северной столице президент РФ Владимир Путин заслушал доклады военачальников, поздравил личный состав флота и пообщался с местными жителями, выйдя на Дворцовую площадь, где весь день проходили народные гуляния.

В Петербурге российский лидер побывал в Морском техническом университете. Затем отправился в Кронштадт, где посетил Морской Никольский собор и поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович». Его экипаж совсем недавно отражал атаку украинских беспилотников. За проявленное мужество и в честь дня ВМФ капитан корабля получил президентское поздравление

Также в день Военно-морского флота центральные мосты Санкт-Петербурга — Дворцовый и Троицкий — украсила праздничная подсветка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
День ВМФ
27 июл
«Надо жить»: Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга
27 июл
Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ
27 июл
Песков назвал причину отмены главного парада ВМФ
27 июл
Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
17 июл
В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
15 июл
Главную икону ВМФ впервые доставили в Кронштадт
28 июл
Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге — видео
28 июл
«На счастье»: Путин успокоил разбившего бокал на приеме иностранного гостя
28 июл
Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге
28 июл
Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Жара «съедает» урожай: четверть зерна могут потерять южные регионы РФ из-за засухи
8:57
Деньги на ветер: почему аппаратная косметология не дает результата
8:47
Морская столица России: как прошел День ВМФ в Петербурге
8:42
Ремонт не понадобится: какой чехол спасет смартфон при падении
8:35
Позор для всей страны: в Италии под давлением ЕС отменили концерт Гергиева
8:22
В Бурятии заочно осудили мужчину за призывы к терроризму через YouТube

Сейчас читают

Жители обрушившегося в Саратове дома рассказали о возможном сносе части здания
Контроль над чувствами: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс