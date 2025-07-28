Морская столица России: как прошел День ВМФ в Петербурге

Президент страны посетил город на Неве, где пообщался с военными и местными жителями.

День ВМФ российские моряки отметили в этом году на боевом дежурстве. Масштабные учения одновременно прошли в Тихом и Северном Ледовитом океанах, в акваториях Каспийского и Балтийского морей. В маневрах участвовали больше 150 кораблей и свыше 15 тысяч военнослужащих.

В Северной столице президент РФ Владимир Путин заслушал доклады военачальников, поздравил личный состав флота и пообщался с местными жителями, выйдя на Дворцовую площадь, где весь день проходили народные гуляния.

В Петербурге российский лидер побывал в Морском техническом университете. Затем отправился в Кронштадт, где посетил Морской Никольский собор и поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович». Его экипаж совсем недавно отражал атаку украинских беспилотников. За проявленное мужество и в честь дня ВМФ капитан корабля получил президентское поздравление

Также в день Военно-морского флота центральные мосты Санкт-Петербурга — Дворцовый и Троицкий — украсила праздничная подсветка.

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