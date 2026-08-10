Свадьбы не будет! Без JONY: певец удивил поклонницу в Анапе

Певец JONY приехал на свадьбу поклонницы в Анапе

Неожиданное появление JONY стало главным сюрпризом для молодоженов на свадьбе в Анапе. Певец узнал о желании поклонницы встретить его на своем празднике из публикации в социальных сетях и решил сделать девушке подарок. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне свадьбы невеста в шутку написала в соцсетях, что верит в силу интернета и надеется, что ее кумир JONY сможет приехать на торжество и лично поздравить молодоженов. Девушка не рассчитывала, что публикацию увидит сам артист.

В тот момент JONY находился в Краснодарском крае с гастрольным туром. Увидев сообщение поклонницы, певец решил исполнить ее желание и неожиданно появился прямо во время свадебного банкета.

Появление артиста стало сюрпризом для гостей и молодых. Особенным моментом стало исполнение песни «Комета» — одного из главных хитов JONY, который связан с любовной историей молодоженов.

Эмоции не смогли скрыть ни гости, ни сами молодожены. Пользователи соцсетей также оценили поступок артиста и отметили, что такой сюрприз пара наверняка запомнит на всю жизнь.

История быстро разошлась в социальных сетях. Поклонники JONY назвали его поступок настоящим исполнением мечты и признались, что сами хотели бы получить подобный сюрприз на собственной свадьбе.

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