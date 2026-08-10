Путин призвал навести порядок в сфере пассажирских перевозок

В сфере общественного транспорта России необходимо навести порядок, в том числе устранить деятельность недобросовестных и полукриминальных перевозчиков. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.

Глава государства подчеркнул, что безопасность пассажирских перевозок остается одним из ключевых вопросов. По его словам, отдельные перевозчики нарушают установленные правила и пытаются получать дополнительную прибыль за счет снижения требований к безопасности.

«Крайне важна безопасность перевозок. В сфере общественного транспорта еще немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности», — сказал Путин.

Президент также отметил, что внедрение механизма «гарантирующего перевозчика» может способствовать более планомерному обновлению транспортного парка. Вместе с тем, по его мнению, такая система способна создать условия для появления монополистов.

Путин призвал активнее переходить к заключению долгосрочных контрактов с перевозчиками. По словам президента, соглашения на несколько лет позволят транспортным предприятиям более эффективно планировать закупки и производство новой техники.

«Пора активнее переходить к формированию долгосрочных контрактов на несколько лет. Это бы существенно облегчило задачу планирования для предприятий, выпускающих транспортные средства. Просьба коллегам принять здесь необходимые решения», — заявил российский лидер.

Ранее Путин отметил, что в сфере общественного транспорта наметились положительные изменения, однако сохраняется ряд нерешенных задач. В частности, в городах и агломерациях необходимо обновить транспорт, срок эксплуатации которого не соответствует установленным нормативам.

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