Российские штурмовики обхитрили ВСУ в боях за Новосолошино

Необычный прием помог солдатам оставаться менее заметными на фоне выжженной земли.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские штурмовики использовали сажу для маскировки во время боев за Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы продвигались через выжженные поля и лесополосы на подступах к селу.
«Крайняя задача наша — заходили в Новосолошино. Преодолели две реки, пока шли <…> до самого населенного пункта. Приходилось двигаться скрытно. Противник выжигает поля, лесополки, поэтому приходится подстраиваться, маскироваться, где-то костюм в пепле в этом черном измазать», — рассказал военный в видео, которое опубликовали в Минобороны России.
Продвижение военнослужащих обеспечивали подразделения огневой поддержки. На маршруте работали артиллерия, ударные беспилотники и авиация.
В Минобороны отметили, что маршрут оказался сложным, однако военнослужащие смогли преодолеть открытые участки и выполнить поставленную задачу. После выхода к Новосолошино российские подразделения установили контроль над селом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань-4» уничтожили логистический центр «Новой Почты» на окраине Одессы.
Также были поражены склад БПЛА в Дмитровке Днепропетровской области и пункт временной дислокации украинских подразделений в Доброполье.
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