Российские штурмовики обхитрили ВСУ в боях за Новосолошино

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Необычный прием помог солдатам оставаться менее заметными на фоне выжженной земли.

Штурмовики ВС России покрыли форму сажей в Новосолошино

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские штурмовики использовали сажу для маскировки во время боев за Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы продвигались через выжженные поля и лесополосы на подступах к селу.

«Крайняя задача наша — заходили в Новосолошино. Преодолели две реки, пока шли <…> до самого населенного пункта. Приходилось двигаться скрытно. Противник выжигает поля, лесополки, поэтому приходится подстраиваться, маскироваться, где-то костюм в пепле в этом черном измазать», — рассказал военный в видео, которое опубликовали в Минобороны России.

Продвижение военнослужащих обеспечивали подразделения огневой поддержки. На маршруте работали артиллерия, ударные беспилотники и авиация.

В Минобороны отметили, что маршрут оказался сложным, однако военнослужащие смогли преодолеть открытые участки и выполнить поставленную задачу. После выхода к Новосолошино российские подразделения установили контроль над селом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань-4» уничтожили логистический центр «Новой Почты» на окраине Одессы.

Также были поражены склад БПЛА в Дмитровке Днепропетровской области и пункт временной дислокации украинских подразделений в Доброполье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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