Собираете ребенка в школу? Кто может получить выплату к 1 сентября

Многодетные семьи могут получить выплату на подготовку детей к 1 сентября

Кто может получить выплату на подготовку детей к 1 сентября — зависит прежде всего от региона проживания. Единой федеральной программы нет, поэтому право на помощь, ее размер и порядок оформления устанавливают местные власти. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Кому положены деньги к школе

Чаще всего на такую поддержку могут претендовать многодетные и малоимущие семьи, а также родители детей-инвалидов. В отдельных регионах список получателей шире: помощь предусмотрена для семей участников СВО, одиноких родителей, опекунов и приемных родителей.

Возраст ребенка, требования к доходу и размер выплаты также различаются в зависимости от субъекта.

Сколько можно получить

Суммы заметно отличаются по регионам. Например:

Москва — 14 827 рублей на школьную форму для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами;

Санкт-Петербург — 11 017,52 рубля на каждого школьника из многодетной семьи;

Ямало-Ненецкий автономный округ — электронный сертификат до 16 095 рублей;

Московская область — многодетным выплачивают три тысячи рублей на школьную одежду;

Алтайский край — первоклассники из многодетных семей получают 7,5 тысячи рублей, учащиеся 2–11-х классов — по 5 тысяч рублей.

Кроме того, в Московской области малоимущим семьям, чей доход не превышает 20 286 рублей на человека, могут предоставить готовый набор школьных принадлежностей.

Как оформить выплату

Для получения помощи обычно понадобятся заявление, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы и документы, подтверждающие льготный статус. В зависимости от региона могут потребоваться сведения о доходах, регистрации или инвалидности.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ, органы соцзащиты или школу. В Москве для этого используется портал mos.ru. Поскольку правила и сроки в разных субъектах отличаются, перед оформлением стоит проверить актуальные требования именно по месту проживания семьи.

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