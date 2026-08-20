Помогают уснуть? Зачем есть на ночь огурцы и как они влияют на качество отдыха

5-tv.ru: огурцы подходят для легкого вечернего перекуса перед сном

Огурцы часто воспринимаются как легкий продукт, который можно добавить в рацион без лишних калорий. Благодаря высокому содержанию воды они хорошо подходят для салатов и небольших перекусов, в том числе вечером.

Огурец может вписываться в рацион, благоприятный для ночного отдыха: он легкий, содержит воду и пищевые волокна и может заменить более тяжелую пищу поздним вечером. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Помогают ли огурцы заснуть?

Прямого снотворного эффекта у огурцов не доказано. В отличие от некоторых продуктов, которые изучались в связи с содержанием мелатонина или триптофана, огурцы не относятся к продуктам с убедительно подтвержденным влиянием на механизмы сна.

Исследования питания показывают, что рацион с большим количеством овощей, фруктов, клетчатки и ненасыщенных жиров в целом связан с более качественным сном. Но ученые подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы установить прямую причинно-следственную связь.

Почему огурец подходит для вечернего перекуса?

Главное преимущество огурца вечером — его низкая энергетическая плотность. В нем много воды и сравнительно мало калорий, поэтому небольшая порция не создает такой нагрузки, как жирная или очень объемная еда.

Это может быть особенно удобно для тех, кто ложится спать через несколько часов после ужина и хочет перекусить, не выбирая сладости, фастфуд или тяжелые блюда.

При этом не стоит воспринимать огурец как обязательный продукт перед сном. Если человек не испытывает голода, специально есть его на ночь нет необходимости.

Может ли вода в огурцах улучшить сон?

Огурец примерно на 95% состоит из воды, поэтому он способствует общему поступлению жидкости в организм.

Нормальная гидратация важна для самочувствия, но пить или есть много продуктов с высоким содержанием воды непосредственно перед сном — не лучшая идея для людей, которые часто просыпаются ночью в туалет.

Поэтому огурец вечером лучше воспринимать как обычный продукт питания, а не как способ специально восполнить жидкость перед сном.

Есть ли в огурцах магний для хорошего сна?

Огурцы действительно содержат магний, но его количество в обычной порции невелико. Поэтому рассчитывать, что несколько кусочков огурца восполнят потребность организма в этом минерале и улучшат сон, не стоит.

Если задача — получать достаточно магния с пищей, рацион лучше разнообразить и включать в него орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты и зеленые овощи.

С чем лучше есть огурцы вечером?

Если хочется сделать перекус более сытным, огурцы можно сочетать с источником белка. Подойдут:

натуральный йогурт без большого количества сахара;

творог;

яйцо;

хумус;

небольшая порция несоленого сыра.

Такой вариант лучше насыщает, чем одни овощи, и позволяет избежать очень большого объема пищи непосредственно перед сном.

При этом лучше не превращать легкий перекус в тяжелое блюдо с большим количеством майонеза, колбасы или других жирных продуктов.

Можно ли есть соленые огурцы перед сном?

Свежие огурцы и соленые — не одно и то же с точки зрения вечернего питания.

В соленых огурцах значительно больше натрия. Кроме того, маринады могут содержать уксус, сахар и другие добавки. Поэтому в качестве регулярного позднего перекуса свежий огурец — более простой вариант.

Если человек склонен к отекам или должен ограничивать соль, количество соленых продуктов особенно важно контролировать.

Какие продукты лучше изучены в связи со сном?

Если цель — поддержать качество сна с помощью питания, не стоит ограничиваться огурцами. Научные обзоры указывают на возможную связь сна с общим качеством рациона, особенно с достаточным количеством овощей, фруктов, клетчатки и полезных жиров.

Некоторые отдельные продукты также изучались более подробно. Например, исследования рассматривали возможное влияние киви, вишневого сока, молочных продуктов и жирной рыбы на показатели сна. Однако даже для этих продуктов доказательность остается неоднородной.

Поэтому полноценный рацион имеет большее значение, чем поиск одного продукта, который якобы способен решить проблему с засыпанием.

Кому не стоит есть огурцы на ночь?

Если после сырых овощей появляются вздутие, тяжесть или другой дискомфорт, вечерний перекус лучше перенести на более раннее время.

Также не стоит есть большую порцию огурцов непосредственно перед сном людям, которые часто просыпаются из-за необходимости сходить в туалет.

При хронической бессоннице изменение рациона само по себе не решит проблему. Если нарушения сна продолжаются регулярно, стоит искать их причину вместе со специалистом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.