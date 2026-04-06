ТОП-10 фильмов, которые отправят вас в космос, не вставая с дивана

Космос манит, пугает, вдохновляет и заставляет задуматься о месте человека во Вселенной. За последние десятилетия кинематограф подарил нам множество выдающихся картин, посвященных космическим путешествиям, встречам с неизведанным и борьбе за выживание в невесомости.

«Вызов» (2023)

Кадр из к/ф «Вызов», реж. Клим Шипенко, 2023 г.

«Вызов» — это не просто фильм о космосе, а настоящий кинематографический подвиг. Он стал первым в мире полнометражным художественным фильмом, части которого сняты непосредственно на борту Международной космической станции (МКС).

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прошли полноценную подготовку космонавтов, а затем отправились на МКС на 12 дней — и все ради того, чтобы подарить зрителям уникальные кадры.

В центре сценария драматическая история торакального хирурга Евгении Беляевой, которой предстоит в кратчайшие сроки пройти космическую подготовку и отправиться на космическую станцию. Ведь там ей предстоит спасти жизнь травмированного космонавта.

Напряженность сюжета усиливается тем, что операция должна быть проведена в невесомости — ситуация беспрецедентная, где любая ошибка может стоить жизни, а привычные медицинские инструменты и методы здесь не работают.

«Интерстеллар» (2014)

Кадр из к/ф «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан, 2014 г.

Кристофер Нолан — режиссер, не боявшийся задавать сложные вопросы и предлагать зрителю интеллектуальные головоломки. «Интерстеллар» стал его самым амбициозным проектом, где научная достоверность сочетается с глубокой эмоциональной драмой.

Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где Земля медленно умирает. Пыльные бури уничтожают урожаи, продовольствия катастрофически не хватает…

Главный герой, Джозеф Купер — бывший пилот НАСА, которого играет Мэттью Макконахи, вынужден заниматься фермерством. Его жизнь меняется, когда он обнаруживает секретную базу космического агентства, скрывающуюся от общественности.

Персонаж Майкла Кейна — профессор Брэнд — раскрывает ему правду: человечество обречено, и единственный шанс на спасение — найти новый дом за пределами Солнечной системы.

Купер соглашается возглавить опаснейшую экспедицию сквозь червоточину (гипотетический туннель в пространстве-времени). Он оставляет на Земле дочь Мерф, и девочка не может простить ему этого ухода. Вместе с доктором Амелией Брэнд и командой астронавтов ему предстоит посетить три потенциально обитаемые планеты, вращающиеся вокруг черной дыры Гаргантюа.

Здесь время течет иначе: часы, проведенные на поверхности одной из планет, оборачиваются десятилетиями на Земле. Нолан с помощью физика-теоретика Кипа Торна создал визуализацию черной дыры, а она в свою очередь позже легла в основу научных публикаций.

«Гравитация» (2013)

Кадр из к/ф «Гравитация», реж. Альфонсо Куарон, 2013 г.

Альфонсо Куарон создал фильм, который переворачивает представление о космическом кино. В «Гравитации» нет инопланетян, нет далеких галактик и футуристических технологий. Есть только двое астронавтов, открытый космос и абсолютная, всепоглощающая пустота.

Фильм начинается с одного из самых технически сложных кадров в истории кино — 17-минутного непрерывного плана, погружающего зрителя в атмосферу невесомости.

Доктор Райан Стоун в исполнении актрисы Сандры Буллок — инженер-новичок, совершает свой первый выход в открытый космос под руководством ветерана астронавтики Мэтта Ковальски. Они ремонтируют телескоп «Хаббл», когда поступает тревожное сообщение: шаттл оказывается уничтожен, Стоун и Ковальски остаются совершенно одни.

Фильм показывает, как герои пытаются справиться с экстремальными условиями: невесомостью, разрушением оборудования, потерей связи с Землей. При этом особое внимание уделено внутреннему миру персонажей: их страхам, мотивации и решимости преодолевать невозможное.

Камера Куарона буквально заставляет зрителя чувствовать каждый вдох, каждое вращение, каждое усилие. Фильм получил семь «Оскаров», включая лучшую режиссуру, и стал одним из самых кассовых проектов года.

«Марсианин» (2015)

Кадр из к/ф «Марсианин», реж. Ридли Скотт, 2015 г.

Ридли Скотт, режиссер «Чужого» и «Бегущего по лезвию», снял не мрачную фантастику, а настоящий гимн человеческому оптимизму.

2035 год. Экипаж миссии «Арес III» исследует Марс, когда неожиданная пылевая буря вынуждает их экстренно покинуть планету. Во время эвакуации астронавт Марк Уотни, которого сыграл Мэтт Дэймон, получает удар обломком, пробивающим его скафандр.

Его считают погибшим, а капитан команды Мелисса Льюис (Джессика Честейн) принимает тяжелейшее решение: улететь без него, спасая остальных.

Марк приходит в себя на пустынной планете, где остался совершенно один. В его распоряжении — жилой модуль и запасы еды на 50 дней.

Будучи ботаником, он решает выращивать картофель на марсианском грунте, используя собственные отходы в качестве удобрения и создавая воду из ракетного топлива.

Ему предстоит выживать в одиночестве почти два года, пока не прилетит следующая миссия. Но главное оружие Марка — не знания и не техника, а его юмор и непоколебимая вера в себя.

«К звездам» (2019)

Кадр из к/ф «К звездам», реж. Джеймс Грэй, 2019 г.

Джеймс Грей снял космическую одиссею, больше похожую на психологическую драму, чем на приключенческий блокбастер. Главный герой Брэда Питта, майор Рой Макбрайд, — один из лучших астронавтов НАСА. Его главное достоинство — абсолютный контроль над эмоциями. Его пульс никогда не превышает 80 ударов в минуту, даже в самых критических ситуациях. Эта черта делает его идеальным кандидатом для опаснейшей миссии.

Когда на Земле начинают происходить загадочные энергетические всплески, угрожающие жизни на планете, Рой получает задание отправиться в дальний космос, чтобы выяснить их источник и предотвратить глобальную катастрофу.

Во время путешествия он сталкивается с опасностями космоса, технологическими неполадками и одиночеством. Космическая миссия Роя превращается и в глубокое личное испытание: герою приходится справляться с прошлым, отношениями с отцом (легендарным астронавтом Клиффордом Макбрайдом, который пропал 16 лет назад во время экспедиции) и внутренними сомнениями.

«Человек на Луне» (2018)

Кадр из к/ф «Человек на Луне», реж. Дэмьен Шазелл, 2018 г.

Дэмьен Шазелл, режиссер «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости», подходит к биографии Нила Армстронга — первого человека, ступившего на поверхность Луны, — не с пафосной, героической стороны, а с максимально реалистичной и камерной.

Сюжет фильма начинается в начале 1960-х годов. Нил Армстронг (Райан Гослинг) — летчик-испытатель и астронавт НАСА, сталкивающийся с трагедией в семье: смерть дочери сильно сказывается на его эмоциональном состоянии. Работа и подготовка к космическим полетам становятся для него способом справляться с болью, одновременно открывая двери в эру космической гонки с Советским Союзом.

Фильм показывает трудности и опасности, с которыми сталкивается Армстронг: трагедию экипажа «Аполлона-1», испытания прототипов лунного модуля и рискованные полеты.

В кульминации картина переносит зрителя на Луну, где герою удается не только совершить исторический подвиг, но и найти личное примирение с утратой и внутренней болью.

«Пассажиры» (2016)

Кадр из к/ф «Пассажиры», реж. Мортен Тильдум, 2016 г.

Мортен Тильдум снял космическую драму, которая начинается как сказка, а оборачивается горькой философской притчей.

Фильм рассказывает о космическом корабле «Аврора», который направляется к удаленной планете для основания новой колонии. В это время тысячи пассажиров находятся в криосне.

Во время полета происходит сбой, и один из пассажиров, инженер Джим Престон (Крис Пратт), просыпается на 90 лет раньше запланированного срока. Он оказывается в полном одиночестве, понимая, что почти вся его жизнь на корабле пройдет в изоляции.

Одиночество Джима нарушается, когда он сталкивается с пассажиркой «Авроры», журналисткой Авророй Лейн (Дженнифер Лоуренс), которая также пробуждается из криосна. Вместе им предстоит справляться с психологическим стрессом, моральными дилеммами и постепенно развивающейся романтической связью, осознавая, что их судьбы переплетены с безопасностью всего корабля.

«Дальний космос» (2021)

Кадр из к/ф «Дальний космос», реж. Джо Пенна, 2021 г.

Джо Пенна создал напряженный психологический триллер, действие которого разворачивается на борту космического корабля, направляющегося на Марс. Трое астронавтов отправляются в двухлетнюю миссию, но вскоре после старта они обнаруживают на борту четвертого человека — инженера наземной службы Майкла Адамса, случайно оказавшегося в отсеке и не имеющего возможности вернуться на Землю.

С этого момента экипаж сталкивается с критической нехваткой кислорода, рассчитанного только на троих. Герои оказываются перед невозможным выбором: кто-то должен умереть, чтобы выжили остальные. Каждый вдох в замкнутом пространстве корабля становится испытанием, а моральные принципы подвергаются экстремальной проверке.

«Живое» (2017)

Кадр из к/ф «Живое», реж. Даниэль Эспиноса, 2017 г.

Даниэль Эспиноса снял классический космический хоррор, который начинается как научный эксперимент, а превращается в кошмар наяву. Международный экипаж МКС получает образцы марсианского грунта, в которых находят клетку живого организма — первое доказательство внеземной жизни. Существо, названное Кэлвином, быстро растет, учится и оказывается намного умнее и опаснее, чем предполагали ученые.

Кэлвин — не просто хищник, он разумен, понимает, как работают системы станции, и использует это против людей. Фильм создает напряжение с первых минут, заставляя зрителя вместе с героями искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.

«Армагеддон» (1998)

Кадр из к/ф «Армагеддон», реж. Майкл Бэй, 1998 г.

Майкл Бэй снял самый масштабный и зрелищный катастрофический блокбастер конца XX века.

По сюжету Земле угрожает астероид размером с Техас, и через 18 дней он столкнется с планетой, уничтожив все живое. Специалисты НАСА приходят к выводу: астероид нужно взорвать изнутри. Для этого требуется команда лучших бурильщиков мира. Выбор падает на Гарри Стэмпера (Брюс Уиллис) и его разношерстную бригаду нефтяников: Эй Джея (Бен Аффлек), Чика (Стив Бушеми), Бугая (Уилл Пэттон) и других.

У них есть всего несколько дней, чтобы превратиться в астронавтов, долететь до астероида, пробурить скважину на глубину 240 метров и заложить ядерный заряд.

