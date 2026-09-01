Путин заявил о том, что у ВСУ нет перспектив

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Срочная новость 37 0

Президент России отвечает на вопросы СМИ по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут «сыпаться». Российские войска несмотря ни на что наращивают темпы наступления в зоне СВО, освобождение территории Донецкой Народной Республики идет планово.

«Боевые действия — это всегда потери, это всегда трагедия и всегда новые вызовы», — заявил Путин.

Общий ущерб от украинской 40-дневной кампании против гражданского судоходства в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП, сообщил Путин. 

Город Святогорск перешел под контроль ВС РФ, также сообщил российский президент.

ВС РФ даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по энергетике Украины.

«Они бьют по нашим объектам, получат ответ», — сказал Путин.


Боевые действия — это всегда потери, это всегда трагедия и всегда новые вызовы, заявил Путин.

Президент высоко оценил итоги саммита, отметив, что ШОС за 25 лет стала одним из влиятельных центров многополярного мира. По его словам, принятый пакет документов придаст новый импульс партнерству в рамках организации.

Президент также анонсировал решение о введении единого статуса «партнера ШОС» для всех стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Кроме того, он призвал исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов и отметил, что ООН должна сохранить функции главного механизма согласования интересов 

В Бишкеке глава государства провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Эрдоганом. 

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