Тухлое мясо заливали уксусом: шокирующие результаты проверки шаурмичных

Массовые отравления после шаурмы происходят в разных регионах России, а причиной становятся нарушения на всех этапах — от хранения продуктов до приготовления блюда. Как выбрать безопасную точку и не попасть в больницу после перекуса? Подробности в программе Пятого канала »Страна советов».

Почему можно отравиться шаурмой

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Татарстане 11-летняя девочка умерла после того, как съела шаурму из ларька, от пищевой токсикоинфекции в тяжелой форме. Точно так же убил ядовитый фастфуд девушку из Курской области и мужчину из Санкт-Петербурга. Массовые отравления этим блюдом по всей России случаются ежегодно. Одно из последних произошло в Якутске — пострадали десять человек.

Почему шаурма становится рассадником бактерий? Это любительская съемка на складе одного из поставщиков мяса (на видео говорят, что воняет тухлятиной. — Прим. ред.). Такой продукт запросто приведет к болезни! А купить просрочку очень легко.

«К нам приезжает с нашей точки нереализованная продукция. Уже у нее срок годности подошел. Ее пускают, собственно, на котлетное мясо, чтобы потом его по удешевленной цене продать», — объясняют журналисту программы по телефону.

Но иногда даже хороший товар портится уже в кафе. Виноваты бывают сотрудники, которые не соблюдают правила гигиены. А некоторые ситуации просто шокируют: в одном из заведений Подмосковья сотрудник намеренно плевал в лаваши и заразил кишечной палочкой 19 человек! Суд назначил штраф, но лицензии на работу в этой сфере не лишил.

Бывший сотрудник шаурмичной на условиях анонимности поделился со «Страной советов», как на самом деле готовят шаурму…

«Овощи часто приезжали тухлые. Мясо в большинстве случаев было, так сказать, с запахом. Овощи обрезали в таких местах, и они уходили в готовые продукты, а мясо просто мариновали в уксусе побольше и в саму шаурму добавляли больше соуса, больше специй, чтобы скрыть этот запах. А напарник вообще мог там в продукты чуть-чуть плюнуть», — рассказал он.

Некачественные ингредиенты не всегда можно определить «на глаз». Юлия отравилась шаурмой несколько месяцев назад. Вспоминает, что в заведении было чисто и продукты выглядели свежими, но…

«Когда откусила, сразу же почувствовала какой-то немного кислый привкус мяса. Около часа меня очень сильно мутило, тошнило, и прям было тяжело встать с кровати, если честно», — признавалась Юлия Маурина.

За медицинской помощью девушка не обращалась. Не стала жаловаться и в надзорные органы. Но теперь не то, что есть — даже думать об этом блюде не хочет.

Контрольная закупка шаурмы

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Страна советов» выяснила, где заказывать шаурму в Москве точно не стоит. Команда провела контрольную закупку в трех крупных точках. И сдала образцы в лабораторию. Что обнаружили эксперты?

«В трех образцах выявлено превышение по показателю количества анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Также в двух исследуемых образцах обнаружено превышение по показателю бактерий группы кишечной палочки», — рассказал старший сотрудник отдела санитарной клинической микробиологии ФГБУ «ВГНКИ» Дмитрий Блюменкранц.

Кишечная палочка попадает в продукты из-за нарушения санитарных норм на разных этапах производства и приготовления пищи. Источником могут стать грязные руки персонала, необработанные инструменты, разделочные доски, столешницы. Также бактерия находится на немытых овощах и фруктах. При недостаточной термической обработке микроорганизмы не погибают.

«Все думают, что это как шашлык. Нет, шашлык прожаривается с двух сторон. Здесь мы имеем одностороннюю прожарку. И дальше уже как повезет», — объясняет инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В двух образцах обнаружили и смертельный золотистый стафилококк, который тоже должен гибнуть при высокой температуре.

Команда «Страны советов» отправилась в каждое из трех кафе, чтобы своими глазами увидеть, чем там кормят гостей. И вот так ее встретили в первой точке.

«У вас нет разрешения на вход в кухню. Заходить на кухню вы не можете. Это рабочая зона», — говорит работница шаурмичной.

«Я же сказал, что мы не будем заходить. Я сказал, что мы через дверной проем снимем, но вы не дали. Значит, вы не уверены в чистоте вашей кухни. Там, где вы готовите еду», — заметил корреспондент Денис Светличный.

Медицинские книжки и журнал здоровья тоже так и не предоставили. Возможно на второй точке сотрудники окажутся более сговорчивыми?

«Моя медкнижка у директора находится сейчас, он в другом месте».

«А директор где?»

«В другом месте, он сейчас за городом».

«А можно его контактный номер?»

«Директора контактный номер я не распространяю».

В кафе проводится ремонт. Уголок потребителя не висит, книга отзывов лежит только старая. А повсюду — грязь и пыль!

«Естественно, я же не буду ходить целый день здесь с тряпкой и гоняться за людьми», — отреагировала на замечание сотрудница.

«У вас лежит мясо вот сейчас в открытом доступе. Вот оно даже не прикрыто ничем. Вот эта пыль… Она строительная!»

«А вы куда ни зайдете, везде пыль бывает».

«Страна советов» вызвала полицию, чтобы зафиксировать все нарушения. На место приехал участковый.

«Уголок потребителя они прикрутили только что, все закрыто пленкой — все было открыто», — рассказывает сотруднику полиции корреспондент.

В итоге сотрудников шаурмичной отвезли в отдел.

В третьей точке рейда обошлось без привлечения правоохранительных органов. Приехал директор, показал медкнижки и согласился исправить ситуацию.

«Молодой человек лепешки вытаскивал из печки без перчаток, он брал руками, у нас это зафиксировано на камеру. Девушка за кассой тоже накладывала продукцию в пакет без перчаток», — объясняет директору Светличный.

«Она сначала надевает пакет вот таким образом…»

«Да, я понимаю, но по закону, насколько я знаю, нужно все равно работать в перчатках. Человек выходит на смену, он должен пройти аттестацию, и должна быть зафиксирована запись в этом журнале, что у него нет никаких видимых, скажем так, заболеваний, никаких язв на руке, никакой сыпи и подобного».

«Мы почти каждый день до ногтей проверяем, чтобы знать, чисто ли реально».

Через месяц «Страна советов» снова проведет контрольную закупку в этих заведениях. И если результаты анализов опять будут неутешительны — программа обратится в Роспотребнадзор.

Чтобы избежать отравления шаурмой, выбирайте места, где чисто, готовят в перчатках, есть уголок потребителя и книга отзывов. Наблюдайте за процессом: моют ли овощи, как срезают мясо. И помните, что покупатель по закону о защите прав потребителей тоже имеет право попросить санитарную книжку и сертификаты на продукты.