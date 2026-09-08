Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов
Среди госпитализированных есть трое детей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратов пострадали десять человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.
По словам Бусаргина, шесть человек были госпитализированы. Угрозы их жизни, как отметил губернатор, нет. Также в результате атаки получили повреждения несколько жилых домов в Саратове.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 384 украинских беспилотника над территорией России.
По данным ведомства, дроны были перехвачены в период с 20:00 7 сентября до 8:00 8 сентября по московскому времени.
Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
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