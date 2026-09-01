Россиян попросили не носить кур в МФЦ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Очное присутствие животного вовсе не обязательно.

Как зарегистрировать животных курицу куда нести инструкция

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россельхознадзор: не стоит нести кур в МФЦ для их регистрации

Владельцам домашних кур и кроликов напомнили о правильном порядке постановки животных на учет. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября начал действовать обязательный учет домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах, где содержится более десяти животных. После появления сообщений о том, что россияне якобы начали приносить кур в МФЦ, специалисты разъяснили: обращаться туда для регистрации не нужно.

«Для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Там добавили, что владельцам необходимо связаться с местной госветслужбой и сообщить о необходимости внесения данных о птице или кроликах в систему «Хорриот». Если хозяйство еще не зарегистрировано в системе «Цербер», специалисты помогут пройти необходимую процедуру.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые фермеры начали приносить кур и петухов в МФЦ, объясняя это новыми требованиями ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Рецепты соусов из помидоров на зиму: 4 хита — аджика, сацебели, икра и домашний кетчуп
17:26
Патрушев поручил проверить правила учета животных в личных подсобных хозяйствах
17:20
Заготавливаем помидоры на зиму: лучший рецепт домашних вяленых томатов в масле
17:17
Невролог предупредила родителей о рисках перегрузок у школьников в сентябре
17:10
На вкус как ананас: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи к Новому году
17:07
Сергей Собянин поздравил московских школьников и студентов с Днем знаний

Сейчас читают

Валерия Гай Германика пришла на школьную линейку с алкоголем: что ей за это грозит
«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео