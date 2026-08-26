Ждем последствия вспышки: когда на Землю обрушится магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле 28 августа

Солнечная вспышка, зафиксированная 25 августа, спровоцирует магнитную бурю на Земле. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Последняя вспышка на Солнце относилась к классу М (четвертому по интенсивности из пяти возможных) и получила семь баллов при максимальных в совей категории 9,9. Ее последствия на нашей планете начнут ощущаться не сразу.

«Распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться. Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600–1000 километров в секунду, требуется от двух до четырех дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца», — уточнили ученые.

По их прогнозам, 26 и 27 августа геомагнитная атмосфера останется на «зеленом», спокойном уровне. А вот уже 28 числа ситуация изменится. В полночь волнения магнитосферы достигнут пяти баллов по Кр-индексу (показатель измеряющий силу геомагнитной активности). Что уже считается «оранжевой» зоной, в рамках которой может сформироваться магнитная буря.

С двух ночи до шести утра колебания усилятся до 5,5 балла, но к утру Кр-индекс вернется к прежнему значению. В течение всего дня этот показатель не опустится ниже 4,5 балла. А Землю будут беспокоить слабые и средние бури.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце неожиданно возобновились вспышки, которые могут ударить по Земле. Активность проявила область, которая, казалось, уже полностью исчерпала свою энергию.

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