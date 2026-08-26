Ждем последствия вспышки: когда на Землю обрушится магнитная буря

Очередная солнечная активность до нашей планеты еще не дошла.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Магнитная буря ожидается на Земле 28 августа
Солнечная вспышка, зафиксированная 25 августа, спровоцирует магнитную бурю на Земле. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Последняя вспышка на Солнце относилась к классу М (четвертому по интенсивности из пяти возможных) и получила семь баллов при максимальных в совей категории 9,9. Ее последствия на нашей планете начнут ощущаться не сразу.
«Распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться. Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600–1000 километров в секунду, требуется от двух до четырех дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца», — уточнили ученые.
По их прогнозам, 26 и 27 августа геомагнитная атмосфера останется на «зеленом», спокойном уровне. А вот уже 28 числа ситуация изменится. В полночь волнения магнитосферы достигнут пяти баллов по Кр-индексу (показатель измеряющий силу геомагнитной активности). Что уже считается «оранжевой» зоной, в рамках которой может сформироваться магнитная буря.
С двух ночи до шести утра колебания усилятся до 5,5 балла, но к утру Кр-индекс вернется к прежнему значению. В течение всего дня этот показатель не опустится ниже 4,5 балла. А Землю будут беспокоить слабые и средние бури.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце неожиданно возобновились вспышки, которые могут ударить по Земле. Активность проявила область, которая, казалось, уже полностью исчерпала свою энергию.
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