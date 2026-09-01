Таблетки нужны? Прогноз магнитных бурь на 2 сентября

Ученые рассказали, как будет вести себя Солнце до конца месяца.
Фото: 5-tv.ru
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URA.RU: 2 сентября геомагнитная обстановка будет спокойной
Геомагнитная обстановка 2 сентября будет покойной. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на данные ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Индекс активности в среду составит всего один-два балла из девяти возможных. Это, как пояснили эксперты, минимальные значения. Индексы Ap 5, F10.7 106 в этот день также будут варьироваться в пределах нормы.
Таким образом вероятность появления мощной магнитной бури составляет всего 3%. А шанс возбужденной магнитосферы — 15%. Из этого следует, что 2 сентября не принес метеозависимым неприятностей в виде головных болей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые зафиксировали неожиданную активность в центре Солнца 4513, который ранее считался исчерпавшим свой энергетический запас. В этой области произошли три мощные вспышки уровня M.
Особую тревогу вызывает расположение центра — прямо напротив Земли, что повышает риски прямых ударов по планете.
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