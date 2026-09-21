«Единая Россия» лидирует в большинстве одномандатных округов

Кандидаты от «Единой России» идут первыми в 208 из 225 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Лидирующие позиции в четырех округах заняли представители КПРФ, «Справедливой России», а также самовыдвиженцы. Кандидаты от ЛДПР вышли на первое место в двух округах, а партия «Родина» — в одном.

При этом число обработанных протоколов в разных округах отличается. В частности, в двух одномандатных округах обработка еще не начиналась, отметили в Центризбиркоме.

Голосование на выборах депутатов в Госдуму завершилось вечером 20 сентября. По итогам обработки 71,17% протоколов на первом месте расположилась «Единая Россия» с 57,53% голосов. КПРФ заняла вторую строчку с 14%, ЛДПР — третью с 8,73%. Четвертое место у «Новых людей» — 7,97%, пятерку замыкает «Справедливая Россия» с 5,03%.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что свыше 212 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах депутатов.

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