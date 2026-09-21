«Единая Россия» лидирует в большинстве одномандатных округов

В четырех округах лидируют КПРФ, «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кандидаты от «Единой России» идут первыми в 208 из 225 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Лидирующие позиции в четырех округах заняли представители КПРФ, «Справедливой России», а также самовыдвиженцы. Кандидаты от ЛДПР вышли на первое место в двух округах, а партия «Родина» — в одном.
При этом число обработанных протоколов в разных округах отличается. В частности, в двух одномандатных округах обработка еще не начиналась, отметили в Центризбиркоме.
Голосование на выборах депутатов в Госдуму завершилось вечером 20 сентября. По итогам обработки 71,17% протоколов на первом месте расположилась «Единая Россия» с 57,53% голосов. КПРФ заняла вторую строчку с 14%, ЛДПР — третью с 8,73%. Четвертое место у «Новых людей» — 7,97%, пятерку замыкает «Справедливая Россия» с 5,03%.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что свыше 212 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах депутатов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 сент
- От результатов к работе: что обсуждали партии в «Ночь выборов»
- 21 сент
- Выше четырех прошлых кампаний: какой стала явка на выборах в Госдуму
- 21 сент
- «Единая Россия» набирает 57,53% после обработки 71,17% протоколов
- 21 сент
- Итальянский журналист заявил о честности российских выборов
- 21 сент
- Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00
- 21 сент
- Яровая: за президентом и бойцами СВО стоит единый народ России
- 21 сент
- ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве
- 20 сент
- Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму
- 20 сент
- Очереди из россиян зафиксированы на избирательных участках в США
- 20 сент
- ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола
Читайте также
55%
Нашли ошибку?