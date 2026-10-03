Вопрос о признании SAMBO Europe вынесут на Конгресс FIAS

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 17 0

Окончательное решение по статусу новой структуры предстоит принять высшему органу Международной федерации самбо.

SAMBO Europe может стать единственной федерацией самбо

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SAMO Europe может получить статус единственной федерации самбо в Европе

Исполнительный комитет Международной федерации самбо (FIAS) включил в повестку предстоящего Конгресса вопрос о признании SAMBO Europe единственной континентальной федерацией самбо в Европе. Решение принято на заседании исполкома в Салониках, сообщили в пресс-службе организации.

Новая структура создана при участии европейских национальных федераций самбо и возглавляется Давидом Амаряном. По данным FIAS, к SAMBO Europe уже присоединилась 26 национальных федераций. Окончательное решение о признании организации должен принять Конгресс FIAS.

В ходе встречи представители федераций также обсудили развитие самбо в Европе. В частности, речь шла о расширении международного календаря соревнований, сотрудничестве с национальными федерациями и спортивными институтами, а также продвижении самбо в программы крупнейших мультиспортивных соревнований континента.

Отдельное внимание исполком уделил антидопинговым правилам. Организация ратифицировала правила FIAS на 2027 год, подготовленные в соответствии с новым Кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они вступят в силу 1 января 2027 года.

Одним из главных изменений станет обязательное антидопинговое образование спортсменов. Исполняющий обязанности генерального секретаря FIAS Александр Корсик объяснил, что без подтверждения прохождения соответствующего обучения спортсмен не сможет получить лицензию для участия в соревнованиях.

«Ключевое изменение заключается в том, что со следующего года антидопинговое образование будет являться обязательным для всех международных спортивных федераций. По требованию WADA для получения лицензии спортсмены должны проходить образовательные курсы», — сообщил Корсик.

По его словам, сертификаты о прохождении обучения спортсмены должны будут предоставлять в FIAS. Федерация уже начала внедрять новую процедуру, а большинство национальных организаций положительно отреагировали на требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация самбо FIAS разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

18:15
«Пусть изучает»: в Крыму предложили купить глобус президенту Австрии
18:06
Тела погибших обнаружили под завалами после пожара на Краснозаводском химзаводе
18:00
Сильный поток воды разрушил переправу в горной части Дагестана
17:45
«Боролся с медведем больше часа»: хоккеист Кузьменко рассказал о гибели отца
17:35
Продюсер Дворцов рассказал о длительных болезнях Кашпировского перед смертью
17:29
Разучимся думать сами? Что происходит с мозгом при использовании нейросетей

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за детьми у школы
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня