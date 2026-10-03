Вопрос о признании SAMBO Europe вынесут на Конгресс FIAS

SAMO Europe может получить статус единственной федерации самбо в Европе

Исполнительный комитет Международной федерации самбо (FIAS) включил в повестку предстоящего Конгресса вопрос о признании SAMBO Europe единственной континентальной федерацией самбо в Европе. Решение принято на заседании исполкома в Салониках, сообщили в пресс-службе организации.

Новая структура создана при участии европейских национальных федераций самбо и возглавляется Давидом Амаряном. По данным FIAS, к SAMBO Europe уже присоединилась 26 национальных федераций. Окончательное решение о признании организации должен принять Конгресс FIAS.

В ходе встречи представители федераций также обсудили развитие самбо в Европе. В частности, речь шла о расширении международного календаря соревнований, сотрудничестве с национальными федерациями и спортивными институтами, а также продвижении самбо в программы крупнейших мультиспортивных соревнований континента.

Отдельное внимание исполком уделил антидопинговым правилам. Организация ратифицировала правила FIAS на 2027 год, подготовленные в соответствии с новым Кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они вступят в силу 1 января 2027 года.

Одним из главных изменений станет обязательное антидопинговое образование спортсменов. Исполняющий обязанности генерального секретаря FIAS Александр Корсик объяснил, что без подтверждения прохождения соответствующего обучения спортсмен не сможет получить лицензию для участия в соревнованиях.

«Ключевое изменение заключается в том, что со следующего года антидопинговое образование будет являться обязательным для всех международных спортивных федераций. По требованию WADA для получения лицензии спортсмены должны проходить образовательные курсы», — сообщил Корсик.

По его словам, сертификаты о прохождении обучения спортсмены должны будут предоставлять в FIAS. Федерация уже начала внедрять новую процедуру, а большинство национальных организаций положительно отреагировали на требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация самбо FIAS разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном.

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