Захарова высмеяла Каллас за слова о Путине и G20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, выступившей против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Дипломат сравнила еврокомиссара с пугалом, которое бессмысленно пытается наводить страх. Об этом она заявила в комментарии KP.RU.

Днем ранее Каллас возразила против идеи властей США позвать российского лидера на саммит в Майами. По ее мнению, присутствие Путина на международном мероприятии способно привести к «нормализации» участия России в работе глобальных форумов.

Захарова, в свою очередь, отметила, что в Евросоюзе давно нет «урожая» из-за действий самих руководителей объединения. Поэтому подобные призывы, по ее словам, лишены смысла.

Представитель МИД пояснила, что Каллас стала пугалом в «ЕСовском прекрасном саду». Обычно такое ставят, чтобы отгонять птиц и защищать урожай, однако в Евросоюзе его давно нет из-за собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои наделы. По словам Захаровой, птицам уже не на что позариться, а пугало Каллас продолжает наводить страх своими заявлениями бесцельно и глупо.

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