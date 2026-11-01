«Это вызывает вопросы»: Каллас не хочет видеть Путина на G20

Каллас выступила против приглашения Путина на саммит G20

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Об этом она заявила в интервью Bloomberg.

«Это вызывает много вопросов», — прокомментировала Каллас возможное участие российского лидера во встрече.

По мнению главы евродипломатии, присутствие Путина на саммите может создать впечатление, что возвращение России к крупным международным площадкам становится нормой.

Каллас опасается, что такой шаг будет воспринят как сигнал к восстановлению прежнего формата отношений с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп рад был бы видеть российского лидера на саммите G20.

При этом госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что Вашингтон считает важным участие России в переговорах на площадке G20. Он не исключил, что глава киевского режима Владимир Зеленский тоже может получить приглашение, если его присутствие на встрече поможет добиться положительных результатов.

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