«Это вызывает вопросы»: Каллас не хочет видеть Путина на G20

В Брюсселе опасаются, что это станет символом возвращения России к международному общению.
Фото: www.globallookpress.com/Ansgar Haase
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Каллас выступила против приглашения Путина на саммит G20
Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Об этом она заявила в интервью Bloomberg.
«Это вызывает много вопросов», — прокомментировала Каллас возможное участие российского лидера во встрече.
По мнению главы евродипломатии, присутствие Путина на саммите может создать впечатление, что возвращение России к крупным международным площадкам становится нормой.
Каллас опасается, что такой шаг будет воспринят как сигнал к восстановлению прежнего формата отношений с Москвой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп рад был бы видеть российского лидера на саммите G20.
При этом госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что Вашингтон считает важным участие России в переговорах на площадке G20. Он не исключил, что глава киевского режима Владимир Зеленский тоже может получить приглашение, если его присутствие на встрече поможет добиться положительных результатов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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