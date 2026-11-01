«Это вызывает вопросы»: Каллас не хочет видеть Путина на G20

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

В Брюсселе опасаются, что это станет символом возвращения России к международному общению.

Почему Каллас не хочет видеть Путина на G20

Фото: www.globallookpress.com/Ansgar Haase

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Тема:
Саммит G20 2026 в Майами

Каллас выступила против приглашения Путина на саммит G20

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Об этом она заявила в интервью Bloomberg.

«Это вызывает много вопросов», — прокомментировала Каллас возможное участие российского лидера во встрече.

По мнению главы евродипломатии, присутствие Путина на саммите может создать впечатление, что возвращение России к крупным международным площадкам становится нормой.

Каллас опасается, что такой шаг будет воспринят как сигнал к восстановлению прежнего формата отношений с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп рад был бы видеть российского лидера на саммите G20.

При этом госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что Вашингтон считает важным участие России в переговорах на площадке G20. Он не исключил, что глава киевского режима Владимир Зеленский тоже может получить приглашение, если его присутствие на встрече поможет добиться положительных результатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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